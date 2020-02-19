Кабмін звинуватили в піарі за 84 тис. гривень: спливли подробиці скандалу

В Україні розгорівся скандал навколо презентації про роботу Кабміну за 2019 рік. За її підготовку якої уряд заплатив 84 тисячі гривень.

Інформація про тендер міститься в системі державних закупівель ProZorro. Переможець – піар-агентство "Магонова і партнери", договір з яким було підписано 13 лютого 2020 року. Як з'ясувалося, ним керує дружина одного з топ-менеджерів "Нафтогазу".

Презентація про роботу Кабміну

За що заплатив Кабмін:

36 тис. гривень – послуги графічного дизайну;

24 тис. гривень – комунікація з міністерствами (збір даних);

18 тис. гривень – підготовка тез;

6 тис. гривень – редагування текстів.

Тендер від Кабміну "Прозорро"

"Слуга народу" накинувся зі звинуваченнями

Цим тендером обурився народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський. На його думку, звіт про роботу Кабміну повинні були робити співробітники Кабміну. "Нам не потрібен був піар за бюджетні 84 тисячі. Нам потрібен був звіт Кабміну. Реальний звіт Кабміну, зроблений його співробітниками. А піар Кабміну всім вже остогид до чортиків, від нього просто нудить. І ми всі розуміємо, про що йдеться. Піар потрібен там, де цифри жахливі", – написав Бужанський у Facebook.

Його пост розійшовся по соцмережі. Паралельно користувачі стали обговорювати, що керівниця піар-агентства, яке виграло тендер, Анастасія Магонова – дружина директора інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрія Фаворова.

Незабаром на пост Бужанського відреагувала сама Магонова. Вона посміялася з "розслідувачів", заявивши, що зав'язала стосунки з Фаворовом ще до початку його роботи у "Нафтогазі". А про тендер вона заявила, що над презентацією було багато роботи.

"Ви, напевно, думаєте, що я сиджу п'ю каву, розмішуючи цукор шматком газової труби. А презентація робиться сама, на енергії фейсбучних експертів. Але це не так. Над презентацією офіс працював цілодобово. Звірка була в 1:00, 3:00 , 5:00, 7:00 і далі по робочому дню. і це, повірте, не один день. Тому офіційно заявляю, що презентацію ми зробили круту", – написала Магонова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України спіймали на ряді підозрілих закупівель. У період з 26 грудня 2019 року по 20 січня 2020 року відомство серед іншого закуповувало Чашки і пледи по 1,5 тисячі гривень.

Національне антикорупційне бюро України оголосило тендер на закупівлю посилених бігових кросівок по 4100 гривень за пару.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!