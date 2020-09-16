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Кабмін зняв обмеження із зарплат керівників трьох українських держбанків

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
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Кабмін зняв обмеження із зарплат керівників трьох українських держбанків

Кабмін зняв карантинне обмеження зарплат в 47 тис. грн для членів правління та наглядових рад державних ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.

Рішення було ухвалено на засіданні в середу, 16 вересня. Це пояснили загрозами для якості управління банками, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Зазначені зміни пов'язані з тим, що існуюче на сьогодні обмеження щомісячних виплат винагороди і заробітної плати для членів органів управління банків на період карантину створює для держбанків значний операційний і стратегічний ризик, пов'язаний з втратою оперативного управління і зниженого контролю за діяльністю банків, а також ризик невиконання банками стратегій і бізнес-планів", – сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, якими також були урізані зарплати державних службовців, зокрема – суддів.

Пізніше Конституційний суд України ухвалив рішення щодо постанови Кабінету міністрів про введення карантинних обмежень. Згідно з ним, визнаний неконституційним закон про внесення змін держбюджету на 2020 рік, а виробництво по документу уряду було закрито.

28 серпня Конституційний суд України визнав незаконним обмеження зарплат чиновників на час дії карантину, яке було встановлено законом про внесення змін до державного бюджету.

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