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19 лютого • оновлено в 14:00
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Кабмін виділив фермерам величезну суму: на що її зможуть витратити

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Кабінет міністрів виділив 4 мільярди гривень на підтримку українських аграріїв у 2020 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук із засідання уряду в середу, 19 лютого, в своєму Telegram-каналі. "Кошти будуть спрямовані на здешевлення кредитів, компенсацію вартості купівлі сільгосптехніки українського виробництва та інше", – зазначив прем'єр.

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Крім того, кошти підуть на:

  • розвиток фермерських господарств;

  • розвиток тваринництва і переробки с/г продукції;

  • розвиток садівництва, виноградарства і хмелярства.

Гроші для фермерів

Гроші для фермерів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів дозволив дрібним українським аграріям реєструватися як фізосіб-підприємців (ФОП). Також вони зможуть отримувати компенсацію за сплачений ЄСВ. За словами міністра економіки Тимофія Милованова, завдяки цьому агросектор зможе рости і створювати нові робочі місця.

Загальна сума "дешевих кредитів від Зеленського" під 5-7-9%, які вже видали українським підприємцям, склала 27 млн гривень.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Кредитування в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
кредит Кабінет Міністрів України фермерство аграрії
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