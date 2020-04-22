Головна Новини
22 квітня • оновлено в 16:25
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Україна отримає $140 млн від ООН: гроші віддадуть Донбасу

749
Читати матеріал російською

Україна розраховує отримати від ООН допомогу в розмірі $140 млн для боротьби з коронавірусом і направити їх на Донбас.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді у президента України Володимира Зеленського в середу. 22 квітня, передає прес-служба глави держави.

Допомога від ООН

Допомога від ООН

За його словами, ООН виділяє країнам, які цього потребують, засоби для боротьби з коронавірусом, і Україна повинна отримати $140 млн.

"Ми зараз розглядаємо варіанти, куди мають піти ці гроші. Думаємо, що їх варто спрямувати на області, які розташовані біля лінії розмежування", – сказав прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на час карантину посилять соціальну підтримку сімей із дітьми. Так, ті, хто зареєструвався в центрі зайнятості, можуть за спрощеною програмою звернутися в центр соцзахисту і отримати допомогу в розмірі майже 3 тис. грн.

Також уряд ввів державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, лікарські засоби, товари медичного та протиепідемічного призначення.

Кабінет міністрів встановив допомогу у зв'язку з частковим безробіттям на період карантину в розмірі двох третин окладу, але не більше за мінімальну зарплату.

До 26 квітня в Україні запустять Фонд із боротьби з коронавірусом. Стало відомо, на що підуть гроші.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Андрій Довгань
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А Крыму сколько ООН даст?)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Прохрюкают денежки))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,5 мільйони осіб, загинули – понад 174 тисячі.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • Названо найбільш ймовірний спосіб заразитися коронавірусом.

  • В Україні вводять три рівня небезпеки COVID-19: що значить кожний.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги