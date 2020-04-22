Україна отримає $140 млн від ООН: гроші віддадуть Донбасу

Україна розраховує отримати від ООН допомогу в розмірі $140 млн для боротьби з коронавірусом і направити їх на Донбас.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді у президента України Володимира Зеленського в середу. 22 квітня, передає прес-служба глави держави.

Допомога від ООН

За його словами, ООН виділяє країнам, які цього потребують, засоби для боротьби з коронавірусом, і Україна повинна отримати $140 млн.

"Ми зараз розглядаємо варіанти, куди мають піти ці гроші. Думаємо, що їх варто спрямувати на області, які розташовані біля лінії розмежування", – сказав прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на час карантину посилять соціальну підтримку сімей із дітьми. Так, ті, хто зареєструвався в центрі зайнятості, можуть за спрощеною програмою звернутися в центр соцзахисту і отримати допомогу в розмірі майже 3 тис. грн.

Також уряд ввів державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, лікарські засоби, товари медичного та протиепідемічного призначення.

Кабінет міністрів встановив допомогу у зв'язку з частковим безробіттям на період карантину в розмірі двох третин окладу, але не більше за мінімальну зарплату.

До 26 квітня в Україні запустять Фонд із боротьби з коронавірусом. Стало відомо, на що підуть гроші.

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