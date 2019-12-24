Кабмін провів термінове засідання через газові переговори з Росією

Кабінет міністрів України провів екстрене засідання щодо газових переговорів із Росією.

Як повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі, зустріч пройшла в закритому форматі ввечері у вівторок, 24 грудня.

"Формат засідання повністю закритий – ДСК (для службового користування)", – написав він о 21:00.

Через годину засідання закінчилося, проте нардеп не розкрив інших подробиць.

Переговори щодо газу Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Його уклали на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.

27 грудня, як очікується, сторони офіційно підпишуть контракт.

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