Головна Новини
25 грудня • оновлено в 00:01
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Кабмін провів термінове засідання через газові переговори з Росією

2.6т
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України провів екстрене засідання щодо газових переговорів із Росією.

Як повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі, зустріч пройшла в закритому форматі ввечері у вівторок, 24 грудня.

"Формат засідання повністю закритий – ДСК (для службового користування)", – написав він о 21:00.

Новини
Зафіксували ціну: у Росії розкрили домовленості з Україною щодо газу

Через годину засідання закінчилося, проте нардеп не розкрив інших подробиць.

Переговори щодо газу

Переговори щодо газу

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Його уклали на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.

27 грудня, як очікується, сторони офіційно підпишуть контракт.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
15
9
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Решили что мало?))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пердячии Хохол
Пердячии Хохол
Шо?Знову ни так?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги