Кабмін провів термінове засідання через газові переговори з Росією

Кабінет міністрів України провів екстрене засідання щодо газових переговорів із Росією.
Як повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі, зустріч пройшла в закритому форматі ввечері у вівторок, 24 грудня.
"Формат засідання повністю закритий – ДСК (для службового користування)", – написав він о 21:00.
Через годину засідання закінчилося, проте нардеп не розкрив інших подробиць.
Переговори щодо газу
Колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Його уклали на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.
27 грудня, як очікується, сторони офіційно підпишуть контракт.
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