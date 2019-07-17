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Україна різко передумала забороняти авто з Росії: що трапилося

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У Кабіміні вирішили зачекати із забороною на ввезення в Україну легкових автомобілів російського виробництва, яка повинна була початися з 1 липня 2019 року. Її відклали на рік.

Такі правки з'явилися в постанові №605 від 5 липня 2019 року. У цьому документі до кінця 2020 року продовжили ембарго на російські товари, в тому числі на продукцію машинобудування - автобуси, вантажівки, трактори. Але для легковиків зробили виняток.

"До переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, затвердженому зазначеною постановою:

1) в графі "Код згідно з УКТЗЕД" цифри "8703" замінити цифрами "8703 **";

2) доповнити перелік виноскою "**" такого змісту:

"** Заборона ввезення на митну територію України зазначеного товару вступає в силу з 1 січня 2020 року", - сказано в постанові.

Кодом 8703 в українському Класифікаторі зовнішньоекономічної діяльності відповідають легкові автомобілі.

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Російські авто продаватимуть в Україні ще рік

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Варто зазначити, що російських автомобілів в Україні продають трохи. Згідно зі статистикою "Укравтопрому", в червні 2019 року українці купили 65 автомобілів марки ВАЗ та 10 марки КАМаЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою розширив перелік заборонених до ввезення на територію України товарів з Росії.

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Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Автомобіль Імпорт Росія
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Harrison Vivian
Harrison Vivian
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Kom AV
Kom AV
Смешно, а интересно чешские и немецкие машины к ввозу из России разрешены? Вроде есть решение концерна Фольцваген о том что для Украины их собирают в России, к стати BMW и Mercedes тоже. О французах, корейских производителях и японцах, которые тоже клепают свои машины для Европы там ничего не слышно... И заметьте, не крупноузловая сборка, а на 80% из комплектующих производящихся в России.
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Звон Владимир
Звон Владимир
Дело не в количестве. Дело в принципе.
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