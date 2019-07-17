Україна різко передумала забороняти авто з Росії: що трапилося

У Кабіміні вирішили зачекати із забороною на ввезення в Україну легкових автомобілів російського виробництва, яка повинна була початися з 1 липня 2019 року. Її відклали на рік.

Такі правки з'явилися в постанові №605 від 5 липня 2019 року. У цьому документі до кінця 2020 року продовжили ембарго на російські товари, в тому числі на продукцію машинобудування - автобуси, вантажівки, трактори. Але для легковиків зробили виняток.

"До переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, затвердженому зазначеною постановою:

1) в графі "Код згідно з УКТЗЕД" цифри "8703" замінити цифрами "8703 **";

2) доповнити перелік виноскою "**" такого змісту:

"** Заборона ввезення на митну територію України зазначеного товару вступає в силу з 1 січня 2020 року", - сказано в постанові.

Кодом 8703 в українському Класифікаторі зовнішньоекономічної діяльності відповідають легкові автомобілі.

Російські авто продаватимуть в Україні ще рік autodriving

Варто зазначити, що російських автомобілів в Україні продають трохи. Згідно зі статистикою "Укравтопрому", в червні 2019 року українці купили 65 автомобілів марки ВАЗ та 10 марки КАМаЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою розширив перелік заборонених до ввезення на територію України товарів з Росії.

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