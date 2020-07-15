Кабмін звільнив бізнес від орендної плати на період карантину
Кабмін запровадив пільги на оренду державної нерухомості. Колаж Обозревателя
Кабмін встановив низку послаблень щодо оренди державних приміщень на період карантину.
Залежно від виду бізнесу, підприємців звільнили від плати повністю або ж дозволили їм платити 50% або 25% від суми. Про це за підсумками засідання уряду у середу, 15 липня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у своєму Telegram-каналі.
Хто звільнений від оренди повністю
орендарі, які орендують приміщення закладів освіти і науки державної форми власності для кафе, їдалень, букетів, надання ксерокопіювальних послуг, продажу непродовольчих товарів, автоматів із їжею тощо;
орендарі, які орендують приміщення для розміщення приватних закладів освіти, державних та комунальних закладів позашкільної освіти, видавництв друкованих засобів масової інформації українською мовою, об'єктів із продажу книг і газет, фізкультурно-спортивних закладів, бібліотек, музеїв тощо;
також оренду скасували для закладів культури незалежно від форми власності, що орендують приміщення для здійснення статутної діяльності у сфері культури та мистецтв;
салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів
орендарі, які орендують приміщення для організації концертів, побутового обслуговування, туроператорської діяльності тощо.
Кому дозволено платити 50% від вартості оренди
1. Орендарям, що використовують нерухоме державне майно для розміщення:
кафе, барів, кафе-барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;
кафе, барів, кафе-барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;
ресторанів, ресторанів із нічним режимом роботи; їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;
керокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів; комп'ютерних клубів та інтернет-кафе;
торговельних об'єктів із продажу промислових товарів (крім таких, що здійснюють роздрібну торгівлю засобами гігієни);
торговельних об'єктів із продажу непродовольчих товарів, що були у використанні; проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні;
виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі;
готелів; розміщення транспортних підприємств із перевезення пасажирів;
офісних приміщень (зокрема в аеропортах).
2. Орендарям – вітчизняним юридичним та фізичним особам, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (зокрема в аеропортах).
3. Орендарям – суб'єктам кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.
Кому дозволили платити 25% від вартості оренди
Орендарям, що використовують нерухоме державне майно для розміщення на території аеропортів:
кафе, барів, кафе-барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;
кафе, барів, кафе-барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;
ресторанів, ресторанів із нічним режимом роботи; їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;
торговельних об'єктів.
Рішення Кабміну про орендні пільги Telegram Олексія Гончаренка
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