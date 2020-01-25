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25 січня • оновлено в 17:33
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Інвестор Tesla розкрив кращий спосіб отримати величезну пенсію

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Один з основних інвесторів Tesla, Space X і інших масштабних проєктів Тім Дрейпер рекомендує мілленіалам інвестувати в біткоїн, щоб мати достатньо грошей в пенсійному віці.

Про це мільйонер повідомив в одному з інтерв'ю на американському телеканалі, повідомляє Вeincrypto. Пан Дрейпер впевнений, що сучасні молоді люди повинні будувати свою імперію, свій бізнес з урахуванням нових моделей.

Сьогодні світ змінюється настільки стрімко, що ті бізнес-моделі, які використовували бізнесмени 90-х і нульових років вже не актуальні і не можуть бути використані початківцями предпрінімателямі.Тім Дрейпер порівняв сучасний стан економіки з автомобілем. Всі підходи, які використовувалися в побудові бізнесу до недавнього часу, – це старий автомобіль, від якого потрібно позбавлятися. Криптовалюта і, зокрема, біткоіни – це новий автомобіль, управління яким потрібно освоювати вже сьогодні.

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Також Дрейпер заглибився в стратегії накопичення грошей. Він пояснив, що сьогодні вже недостатньо просто накопичувати заощадження вдома або на банківському рахунку. Такий підхід в кінцевому підсумку не принесе доходу мілленіалам, так як гроші мають здатність знецінюватися. Ті ж молоді люди, які хочуть накопичити стан, повинні вчитися інвестувати. І найкращим інструментом стануть криптовалюта і децентралізовані технології.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче даного рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

  • У той же час венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїну досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Тема
Криптовалюти
Теги
криптовалюта біткойн
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