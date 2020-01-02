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2 січня • оновлено в 13:30
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/ Ринки та компанії

"Інструмент шантажу": в Кабміні сказали, коли Україна зможе купувати газ у РФ

1.1т
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Україна не готова до початку прямих постачань газу з РФ, а тому має намір робити це тільки в рамках загальноєвропейського енергетичного ринку й за його правилами.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, Україна зараз прагне до того, щоб її газовий ринок функціонував виключно на основі норм Євросоюзу, Третього енергопакету, і щоб наша енергетика була інтегрована в європейську.

У правилах ЄС ніде не зазначено, що не можна купувати газ у певної країни. Але є завдання – щоб РФ більше ніколи не використовувала газ як інструмент шантажу або корумпування української влади, як це було всі попередні роки незалежності до 2014 року.

Купівля газу в Росії

Купівля газу в Росії

"Тому коли ми створимо цілісний енергетичний газовий ринок за нормами ЄС, ми не можемо заборонити компаніям купувати газ у "Газпрому" відповідно до їхніх домовленостей, але "Газпром" гратиме в Україні виключно за європейськими правилами і нормам. Він не матиме монополії, не матиме можливості нав'язувати свої умови, підкуповуючи чиновників, він буде одним з гравців", – додав віцепрем'єр.

Він зазначив, що у 2014 році Україна була найбільшим клієнтом "Газпрому" та висловив переконання, що так вже ніколи не буде, оскільки диверсифікація ринків і функціонування газового ринку в нормах Євросоюзу не дозволить цьому відбутися.

"Хтось буде купувати безпосередньо в "Газпрому", значить, так буде. Можливо, теоретично, "Нафтогаз" купуватиме безпосередньо в "Газпрому" на певному етапі, але виключно в рамках ринкових механізмів, без корупції, шантажу і без "газової голки". Я переконаний, що все це ми залишимо позаду", – підкреслив Кулеба.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали договір про транзит газу. Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають найкращим результатом із можливих.

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром Європейський Союз газ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Короче смысл всего этого словесного поноса: мы не позволим быть дешевому газу для населения колонии, тому как с этого имеют большие деньги наши любимые партнёры-перекупщики в ЕС, с которых они потом дают нам кредиты и мы по этим кредитам платим ещё и проценты. О каком рынке идёт речь, если все страны ЕС российский газ покупают по контрактам с Газпромом с оговоренной ценой разной для каждой страны, а не покупают его на бирже. Наверно хазяева Украины считают, что образование в колонии полностью похерили, поэтому аборигенам можно по ушам тереть всякую хрень.
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