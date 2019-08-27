Індія може позбавити Росію багатомільярдного контракту: що відомо

Індія при будівництві своїх АЕС збирається відмовитися від турбінного обладнання російського виробництва.

Як заміну там розглядають поставки з Японії. Про це пише РБК.

У матеріалі сказано, що "Росатом" зараз будує в Індії АЕС "Куданкулам" в штаті Тамілнад. Перші два енергоблоки з реакторами ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт були здані в експлуатацію в 2014 – 2017 роках.

"При цьому, за даними сайту Корпорації з атомної енергії Індії, в 2018 – 2019 роках ці блоки були завантажені лише на третину своєї потужності. Індійська газета Hindu в листопаді 2018 писала про призупинення роботи через технічні проблем в турбінному відділенні, а також про наднормативні зупинки на перезавантаження палива. Джерело РБК, близьке до одного з учасників проекту, уточнило, що в індійців були претензії до якості обладнання, поставленого "Силовими машинами" (російський виробник турбін, - Ред), – йдеться в публікації.

Через це в Індії задумалися про вибір на користь японського обладнання.

"Але мова не йде про заміну постачальника турбін для блоків "Куданкулама", що споруджуються зараз (всього повинно бути побудовано шість блоків, зараз готові два), оскільки все обладнання для них уже законтрактовано. Вимога стосується нової АЕС з шістьма блоками, будівництво якої передбачено міжурядовою угодою і має завершитися до 2034 року", – сказано в новині.

Відомо, що тільки два останніх блоки на АЕС, що будується, коштують близько $4,2 млрд.

wikipedia.org Індійська АЕС "Куданкулам", де незадоволені російськими турбінами

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