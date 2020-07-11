Ілон Маск злетів в рейтингу мільярдів: скільки заробили найбагатші люди світу

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск після останнього оновлення рейтингу Bloomberg піднявся на сьому сходинку в списку найбагатших людей світу, додавши до своїх статків 6 млрд доларів (його багатство оцінили в 70,5 млрд доларів).

Про це йдеться в рейтингу видання. Відзначимо, в десятці найбагатших людей світу семеро заробляють на технологіях. Найбагатша людина світу Джефф Безос засновник і глава інтернет-компанії Amazon.com (189 млрд доларів), на другому місці один з творців Microsoft Білл Гейтс (116 млрд доларів) і засновник Facebook Марк Цукенберг (93 млрд доларів).

Рейтинг найбагатших bloomberg.com

Глава SpaseX і Tesla обігнав власницю L'Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, співзасновника Oracle Ларрі Еллісона, власника Reliance Industires і співзасновника Google Сергія Бріна.

49-річний Маск володіє п'ятою частиною акцій Tesla. Акції компанії в 2020-м зросли на 269%

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Tesla готується до запуску в серію електричного вантажівки Semi, прототип якого був представлений ще в 2017 році. Маск розіслав своїм співробітникам листа, в якому заявив, що новинку вже треба відправляти на конвеєр, оскільки вона готова до виробництва.

Космічний корабель компанії SpaceX Ілона Маска Crew Dragon з екіпажем після успішного запуску повернеться на Землю на початку серпня.