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2 березня • оновлено в 18:58
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/ Ринки та компанії

IKEA почне роботу в Україні: у Швеції назвали головну умову

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Вимога номер один для того, щоб шведська компанія IKEA почала роботу в Україні – більш прозоре законодавство і боротьба уряду з корупцією.

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, відповідаючи на брифінгу в понеділок, 2 березня, на питання глави МЗС України Вадима Пристайка про можливий прихід компанії IKEA в Україні. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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IKEA в Україні

IKEA в Україні

Лінде заявила, що уряд Швеції не впливає на роботу приватних компаній, а тому вона не може сказати, коли IKEA прийде на український ринок.

"IKEA є приватною компанією, і ми, як держава, не маємо важелів впливу на їхні рішення. Але я, як колишня міністерка торгівлі, повинна проінформувати вас про те, що шведські компанії, які працюють на українському ринку, відзначають як вимогу номер один – прозоріше і зрозуміле законодавство, а також більш рішучі кроки українського уряду щодо подолання корупції", – сказала Лінде.

Лінде вказала, що в Україні зараз активно впроваджуються антикорупційні реформи, і в Швеції високо оцінюють цю діяльність.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Торгівля в інтернеті
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Швеція
Тег
IKEA
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Haccaли на вороватые чубатые рожи. Весь мир понял, кто такие xoxлуту!
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Гоша Злой
Гоша Злой
они еще при лене-космосе пытались зайти, но их желание поиметь лучшую землю в городе и желание всех мэров от омели до педалика поиметь от них нехилый откат ну никак не совпадают.... тут никакой политики и законодательства - банально деньги
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hunt andres
hunt andres
Непуганные викинги не знают, куда они рвутся
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