IKEA почне роботу в Україні: у Швеції назвали головну умову

Вимога номер один для того, щоб шведська компанія IKEA почала роботу в Україні – більш прозоре законодавство і боротьба уряду з корупцією.

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, відповідаючи на брифінгу в понеділок, 2 березня, на питання глави МЗС України Вадима Пристайка про можливий прихід компанії IKEA в Україні. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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IKEA в Україні

Лінде заявила, що уряд Швеції не впливає на роботу приватних компаній, а тому вона не може сказати, коли IKEA прийде на український ринок.

"IKEA є приватною компанією, і ми, як держава, не маємо важелів впливу на їхні рішення. Але я, як колишня міністерка торгівлі, повинна проінформувати вас про те, що шведські компанії, які працюють на українському ринку, відзначають як вимогу номер один – прозоріше і зрозуміле законодавство, а також більш рішучі кроки українського уряду щодо подолання корупції", – сказала Лінде.

Лінде вказала, що в Україні зараз активно впроваджуються антикорупційні реформи, і в Швеції високо оцінюють цю діяльність.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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