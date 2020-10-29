ICC поскаржилася керівництву України на НКРЕКП і закликала провести її аудит

International Chamber of Commerce (ICC) закликала президента України Володимира Зеленського, а також глав уряду і парламенту звернути увагу не порушення в роботі НКРЕКП і провести незалежний аудит її діяльності.

Про це йдеться в копії звернення ICC до політичного керівництва України.

"З огляду на численні звернення бізнесу щодо порушень із боку регулятора просимо вас розглянути питання некоректної роботи НКРЕКП як установи, що не може виконувати свої функції в повному обсязі, і знайти можливості зупинити й не допустити надалі такі порушення", – йдеться у зверненні.

ICC закликало українську владу провести аудит роботи регулятора на предмет нанесення збитків державним підприємствам "Енергоатом", "Гарантований покупець" і "Укренерго".

Окремо міжнародна асоціація попросила провести розслідування дій регулятора, які спричинили штучне виникнення заборгованості перед інвесторами в ВПЕ.

Також ICC закликала перевірити дії НКРЕКП з надання пільг та преференцій окремим споживачам так званої зеленої металургії.

Крім того, ICC офіційно звернулася до Секретаріату Енергоспівтовариства з проханням звернути увагу на роботу українського регулятора й дати рекомендації щодо виходу з кризової ситуації.

Нагадаємо, що раніше підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на ринку на регулятор поклав Антимонопольний комітет України, зажадавши від комісії припинити маніпуляції та штучне обмеження конкуренції.

Навесні 2020 року було створено тимчасову слідчу комісію парламенту для з'ясування причин енергетичної кризи. Вона дійшла висновку, що відповідальність за кризу цілком лежить на НКРЕКП.

Крім того, ТСК встановила наявність у глави НКРЕКП Валерія Тарасюка сімейного енергетичного бізнесу, що стало причиною початку антикорупційної перевірки НАЗК на предмет конфлікту інтересів.