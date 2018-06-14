Hyperloop в Україні: коли і де запустять перший вакуумний потяг

У найближчі 5 років в Україні відбудеться запуск першої лінії вакуумного потяга за технологією Hyperloop.

Як повідомляє УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ході зустрічі з виконавчим директором компанії Hyperloop Transportation Technologies Дірком Альборном.

Новини У Дніпрі визначилися з місцем для Hyperloop

"Вперше Hyperloop тестуватиметься на експериментальній ділянці в Тулузі. Перший комерційний запуск можливий у Тулузі. Я хочу, щоб у найближчі 5 років ми прийшли хоча б до однієї лінії Hyperloop в Україні. Буде правильно провести переговори з партнерами в Китаї та Європейському Союзі і з'єднати Hyperloop доставку вантажів з Китаю до країн ЄС", - сказав він.

Також міністр повідомив, що цього року завершуються роботи з розробки попереднього ТЕО і наступного року має розпочатися конструювання тестової труби в Україні.

"Будівництво тестового майданчика в Україні залежить від нашої співпраці з компанією HTT. Якщо ми будемо бачити доцільність у тому, щоб відпрацювати тестування на наявному майданчику в Тулузі, а в Україні вже будувати Hyperloop версії 2.0 або 3.0, то ми підемо цим шляхом. Все залежить від того, наскільки це буде економічно ефективним", - сказав Омелян.

Міністр зазначив, що зараз розробка попереднього техніко-економічного обгрунтування здійснюється на волонтерських засадах. "Це ми робимо спільно з національною академією наук України. Поки що ми робимо це на волонтерських засадах. Без грошей", - уточнив Омелян.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 14 червня Міністерство інфраструктури України та компанія Hyperloop transportation technologies домовилися про співпрацю у сфері технологій вакуумного потяга Hyperloop. Відповідний меморандум був підписаний Мінінфраструктури та Hyperloop. З боку міністерства меморандум підписав міністр інфраструктури Володимир Омелян, від Hyperloop - генеральний директор компанії Дірк Алборн.