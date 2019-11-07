"Хрест не ставить": в Мінфіні пояснили, что буде із законом про перевірки субсидій

У Міністерстві фінансів заявили, що вето, накладене президентом України Володимиром Зеленським на проєкт закону про перевірки отримувачів пенсій та субсидій, не ставить на ньому хрест.

Про це повідомили на сторінці міністерства у Facebook. Там навели слова заступника міністра Павла Ходаковського, який сказав, що вето спричинене технічною неузгодженістю, яка скоро буде усунута.

"Президентське вето законопроєкту по верифікації спричинене суто технічною неузгодженістю із прикінцевими положеннями, яка скоро буде усунута. Я певен, що парламент невдовзі підтримає цей законопроєкт із пропозицією Президента. Для запровадження верифікації в цілому це означає несуттєву затримку", – сказав Ходаковський.

Закон про перевірку субсидів допрацюють.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 7 листопада відправив на доопрацювання законопроект №1231, який вводив перевірку всіх, хто отримує гроші від держави (пенсіонерів, одиноких матерів, субсідіантів).

В Україні проведуть перевірку всіх, хто отримує гроші від держави (пенсіонери, одинокі матері, субсідіанти і т.д). Для цього створять спеціальну онлайн-платформу, де зберуть всю доступну з державних реєстрів інформацію про українців.

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