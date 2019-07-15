Хакери і США вдарили по біткоїну: аналітики чекають падіння

Курс біткоїну після максимуму в $13 тисяч у кінці червня вже незабаром може впасти до $10 тисяч.

Головні причини – тиск на криптовалюту Facebook з боку регулятора в США й атака хакерів на біржу криптовалют в Японії. Про це OBOZREVATEL заявили аналітики Forex Club. "Тиск на криптовалюту Libra призведе до подальшого зниження курсів основних цифрових активів. Біткоїн може подешевшати до $10 000, Ethereum – до $195, XRP – до $0,3, Litecoin – до $85", – прогнозують екперти.

На тлі цих звісток курс біткоїну станом на 15 липня, за даними Libertex, знизився на 6,7% – до $10 142, при капіталізації $181,9 млрд. Ethereum подешевшав на 9,4% – до $220,6. Загальна капіталізація ринку криптовалюта досягла $276,5 млрд.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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