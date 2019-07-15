Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Хакери і США вдарили по біткоїну: аналітики чекають падіння

4.2т Читати матеріал російською

Курс біткоїну після максимуму в $13 тисяч у кінці червня вже незабаром може впасти до $10 тисяч.

Головні причини – тиск на криптовалюту Facebook з боку регулятора в США й атака хакерів на біржу криптовалют в Японії. Про це OBOZREVATEL заявили аналітики Forex Club. "Тиск на криптовалюту Libra призведе до подальшого зниження курсів основних цифрових активів. Біткоїн може подешевшати до $10 000, Ethereum – до $195, XRP – до $0,3, Litecoin – до $85", – прогнозують екперти.

Хакери і США вдарили по біткоїну: аналітики чекають падіння

Новини
Біткоїн обвалився нижче $10 тисяч: що відбувається на ринку криптовалют

На тлі цих звісток курс біткоїну станом на 15 липня, за даними Libertex, знизився на 6,7% – до $10 142, при капіталізації $181,9 млрд. Ethereum подешевшав на 9,4% – до $220,6. Загальна капіталізація ринку криптовалюта досягла $276,5 млрд.

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Теги
курс валют криптовалюта біткойн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel