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Справа про хабар Богдану: Кличка викличуть на допит у НАБУ

1.2т Читати матеріал російською

Національне антикорупційне бюро України найближчим допитає мера Києва Віталія Кличка у справі про хабар у $20 млн.

Про це на брифінгу 9 серпня сказав директор НАБУ Артем Ситник. Мова йде про заклик столичного градоначальника відкрити кримінальне провадження з приводу заяви глава Офісу президента Андрія Богдана про те, що йому від імені мера нібито пропонували гроші.

Ситник уточнив, що мер піде на допит першим.

"Справа була зареєстрована, тому що надійшла письмова заява мера Києва Кличка з цього приводу, з проханням зареєструвати провадження. Також було публічний виступ глави Офісу президента. Розслідування справ, коли є така заява, починається з допиту фактичного заявника. Допиту ще не було, але сподіваюся, що найближчим часом ми його проведемо", – сказав Ситник.

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Мера допитають першим

Мера допитають першим

Obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 серпня мер Києва Віталій Кличко попросив НАБУ відкрити кримінальне провадження за заявою керівника Офісу президента Андрія Богдана про пропозицію йому деякими особами хабара.

Перед тим, 30 липня, глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що зустрічався з мером Києва і головою Київської МДА Віталієм Кличком і обговорював проблему існування "смотрящих" в столиці. Однак той нібито сказав, що змушений йти на компроміси з ними.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Артем Ситник Віталій Кличко Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
хабар
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