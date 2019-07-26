Україна відмовилася від закупівлі важливого обладнання для військових: мережа в гніві

У Міністерстві оборони України в останній момент відмовилися від закупівлі навчальних тренажерів для екіпажів зенітних ракетних комплексів "Бук-М1". Це пояснили скороченням витрат.

Військові збиралися придбати чотири комплекси для 96-ї зенітної ракетної Київської бригади, повідомляє портал Ukrainian Military Pages. З їхньою допомогою можна проводити тренування всіх розрахунків у єдиному інформаційному просторі.

За даними ресурсу, військові хотіли купити комплекси для навчання розрахунків самохідної вогневої установки за 3,2 млн грн, пункт бойового управління за 2,125 млн грн, станції виявлення цілей за 532 тис грн, а також комплекс моделювання бойової обстановки і відтворення єдиного інформаційного простору для навчання розрахунків дивізіону за 2,137 млн грн.

"Але в четвер, 25 липня, оприлюднений протокол засідання тендерного комітету військової частини А2860 (96-а зенітна ракетна бригада) щодо відміни всіх чотирьох торгів у зв'язку зі скороченням видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг", — повідомляє Ukrainian Military Pages.

Ресурс уточнює, що на території 96-ї бригади розташований 41-й навчально-тренувальний центр Повітряних Сил.

Військові залишились без важливого тренажера

У мережі з цього приводу вже вибухнули гнівними коментарями. "Надлишкове майно", — іронізують люди.

"Дуже просто пояснюється це. Щоб опустити тарифи, підняти пенсії і виплати бюджетникам — треба скорочувати інші видатки. Насамперед, на силовиків, ЗСУ, податкову, митну служби, суддівський корпус. Нічого особистого — просто всенародна любов підтискає. У результаті ми повернемося до розвалу, розпусти і тотальної корупції. Я все ще вважаю, що Зе звичайний дурень-павич-малорос і ним маніпулюють корисливі сволоти", — пише Ярослав Денщиков.

"Зелене скорочення видатків", — написав Андрій Александров.

"Переносити "офіс", за 300 лямів — це ж важливіше", — додає Євген Осипенко.

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