Гройсман оголосив масовий аудит якості доріг

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціював аудит якості доріг і закликала притягнути до відповідальності ті підрядні організації, які свого часу неякісно виконали дорожні роботи.

"Очікую терміновий план перевірки і рішення про створення контрольних груп для перевірки доріг. Всі помилки повинні проходити за рахунок підрядних організацій, які неякісно виконали свою роботу", - заявив Гройсман, повідомляє прес-служба уряду.

Глава КМУ вимагає перевірку якості доріг, побудованих 2017 року.

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Також він висловився за швидке впровадження нового стандарту будівництва, розробленого в рамках реалізації програми "500-500-1000".

Нагадаємо, 2017 року в Україні було реконструйовано і побудовано більше 2 тис. км доріг.

Програма "500-500-1000" – своєрідний план будівництва 500 кільцевих розв'язок, 500 острівців безпеки, 1000 наземних пішохідних переходів на дорогах Україні. Дорожній бюджет 2017 року перевищив 30 млрд грн.

Як писав "Обозреватель", лагодити дороги в Україні покликали провідний європейський концерн.