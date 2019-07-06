Гройсман: новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли

Новий ринок електроенергії успішно функціонує. Ціна на електроенергію не виросла.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 липня, передають Українські новини.

"Я підтверджую і наголошую на тому, що не може бути жодного зростання цін для комерційних споживачів, крім того, яке виразило НКРЕКУ. І ми всі рішення уряду з цього приводу прийняли. І став функціонувати ринок. І ціна не піднялася. А я знаю від багатьох комерційних споживачів, що ціна за багатьма позиціями навіть впала", – заявив Гройсман.

Володимир Гройсман Страна

Прем'єр також зазначив, що енергоринок з 1 липня працює в межах тих запобіжників і цінових обмежень, які були створені рішеннями уряду і галузевого регулятора.

Новий ринок електричної енергії, який функціонуватиме відповідно до стандартів ЄС, впроваджений 1 липня 2019 року, згідно із Законом України "Про ринок електричної енергії". Відповідно до закону, нова модель передбачає впровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок. Впровадження ринку є зобов'язанням України в рамках імплементації норм Третього енергопакету ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запустили новий ринок електроенергії.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!