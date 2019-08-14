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"Готові до "нульового транзиту": у "Нафтогазі" жорстко приструнили Росію з переговорами по газу

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Газотранспортна система України готова до сценарію "нульового транзиту", якщо Росія відмовиться підписувати новий контракт.

Для цього "Укртрансгаз" модернізував 5 компресорних станцій для роботи в реверсному режимі, повідомляють в прес-службі НАК "Нафтогаз".

"Це дає можливість в разі часткової чи повної зупинки транзиту забезпечувати безперебійне газопостачання для українських споживачів східних і південних регіонів шляхом транспортування блакитного палива з європейських країн і з підземних сховищ газу на заході України", – сказано в повідомленні.

В "Нафтогазі" додають, що на компресорних станціях "Хуст", "Богородчани", "Гусятин", "Бар", "Олександрівка" побудовано нові обв’язки, за рахунок яких вдалось розширити можливості ГТС для оперативного перерозподілу газових потоків та оптимізувати технологічні витрати газу при роботі станцій у реверсі.

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Україна готується до переговорів по транзиту

Україна готується до переговорів по транзиту

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Офісі президента України заявили про "план" Б " на випадок, якщо Росія зірве переговори з приводу транзиту газу.

Раніше повідомлялося, що російський "Газпром" може на деякий час повністю припинити транзит газу через Україну, щоб шантажувати Євросоюз припиненням поставок.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт нафтогазового ринку Геннадій Кобаль, коментуючи переговори про продовження транзиту газу через Україну після 2019 року.

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Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Теги
транзит газу Росія газ
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
готовы? это хорошо! хорошо прежде всего европейцам, которые будут перепродавать российский газ украинцам! маржа на ровном месте! а украинцы, как лошары, будут за все платить!
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Новиков Александр
Новиков Александр
путем транспортировки голубого топлива из европейских стран - а вот об этом можно поподробнее? из каких таких стран? а что из азербайджана укра уже не хочет качать газ в европу? и самое главное чем это укра так жестко осадила Россию???
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а в "европейских"странах газок добывают в таких количествах?
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