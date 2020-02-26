Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук спростував чутки про своє можливе звільнення та заявив, що він і його Кабмін продовжують працювати у звичайному режимі.

Про це він сказав під час брифінгу після засідання Кабміну в середу, 26 лютого. "Я скільки себе пам'ятаю – мене звільняють. Уряд працює у звичайному режимі. Для мене звична поява подібної інформації в ЗМІ. Жодних заяв я не писав, з президентом подібних тем не обговорював", – запевнив Гончарук.

Новини Зеленський підтвердив зустріч із Тігіпком

Нагадаємо, що ввечері у вівторок, 25 лютого, з'явилася інформація, що готується відставка прем'єр-міністра. На це місце нібито розглядався бізнесмен і колишній політик Сергій Тігіпко.

Чутки про відставку Гончарука

"Пана Тігіпка я бачив, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими. Я за останній місяць подивився майже 20 осіб. Нам потрібне підсилення радниками, можливо, на якусь посаду в уряді. Людьми, які розуміють, що таке промисловість. Але більше мені тут коментувати нічого", – додав Гончарук.

У нього запитали, чи вибачиться він перед українцями за тарифи та високі зарплати своїх міністрів. На що прем'єр лише віджартувався, сказавши, що "під час звільнення років за 10 знатиму, що казати".

Також він прокоментував імовірність відставки Кабміну. "Можливо, іноді простіше звільнити всіх і набрати нових людей. Ми зараз на фінальному етапі ухвалення такого рішення. Коли ми його ухвалимо, то чесно вийдемо й скажемо – дивіться, отак, отак і отак, і все вам розкажемо. Сьогодні на уряді цього рішення не було", – підсумував Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з імовірністю в 99% новим прем'єр-міністром стане Сергій Тігіпко. Ця інформація "підірвала" всі українські ЗМІ вранці, 26 лютого.

Найближчим часом бізнесмен і колишній політик Сергій Тігіпко займе місце Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України. Про це повідомили OBOZREVATEL джерела. Водночас переговори з Тігіпком все ще тривають.

Президент України Володимир Зеленський нібито розглядає кандидатуру бізнесмена й колишнього політика Сергія Тігіпка на пост прем'єра. Про це з посиланням на три анонімні джерела в уряді повідомив Kyiv Post.

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