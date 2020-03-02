Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що заяв про відставку він не писав.

Про це він сказав під час брифінгу у понеділок, 2 березня. (Щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я жодних заяв станом на цю хвилину не писав. Також багато знаю, чув. Очевидно, будуть консультації з президентом і парламентом. Більше нічого коментувати не буду і не хочу", – сказав голова уряду.

У Гончарука запитали, чи можуть розмови про відставку бути пов'язані з бізнесменом Ігорем Коломойським і його інтересами в "Центренерго". Прем'єр відповів, що не хоче коментувати "чутки та особистості".

Відставка Гончарука РБК-Україна

"Давайте більше про роботу. Ми завжди декларували і системно боролися з корупцією. І у нас немає наміру зупинятися. Водночас ми повинні з повагою ставитися до будь-якого бізнесу, зокрема українського великого. Я думаю, ті, хто якусь інформацію поширює, повинні це коментувати", – додав Гончарук.

Розказав про відставку міністрів

Також прем'єр сказав, що у владі думають "над серйозним підсиленням уряду". Втім, від прямої відповіді, хто з міністрів може піти з посад, Гончарук теж ухилився.

"Ми думаємо над серйозним підсиленням уряду. Це командне рішення, яке, переважно, залежить від президента і позиції колег у парламенті. Яким буде фінальне рішення, я б зараз не хотів коментувати, бо воно ще на столі. Говорити, кого плануємо замінити, кого не плануємо замінити, ще трошки зарано", – пояснив Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці різко висловилися за відставку Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

ЗМІ повідомили, що Гончарук подав у відставку, проте глава ВРУ Дмитро Разумков все спростував.

На позачерговому засіданні Верховної Ради в середу, 4 березня, можуть бути призначені чотири нові міністри, які замінять чинних глав Міністерств закордонних справ, охорони здоров'я, соціальної політики та окупованих територій.

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