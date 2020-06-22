Бердимухамедов змусив аграріїв записувати приказки в блокнот. Відео

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов під час зустрічі з аграріями своєї країни прочитав їм кілька десятків прислів'їв про землеробство. Ті їх записали в блокноти.

Про це повідомила "Хроніка Туркменістану" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Які прислів'я говорив Бердимухамедов

Якщо восени не зореш, то потім хоч 100 разів ори.

Вода – золото, поливальник – ювелір.

Вода – мати врожаю.

Мати багатства – земля, батько – праця.

Багато сіна – худоба сита.

Агрономи записували ці фрази в зелені блокноти, низько схиливши голови.

Аграрії записують прислів'я, які говорить Бердимухамедов Youtube / Хроніки Туркменістану

Туркменські ЗМІ раніше повідомляли, що "боротися за врожай" за допомогою прислів'їв президент вирішив кілька років тому. Вони, на його думку, "точно характеризували особливості ведення землеробства в посушливій місцевості з жарким кліматом".

Для цього співробітників Туркменського сільськогосподарського університету навіть зобов'язали підготувати словник крилатих висловів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Туркменістан збирається купити всю лінійку російських представницьких автомобілів Aurus. Про це сказав президент держави Гурбангули Бердимухамедов на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

Чоловіків старше 40 років, які працюють на держслужбі в Лепабському регіоні Туркменістану, зобов'язали бути сивими. Таким чином, за даними ЗМІ, чиновники повинні стати схожі з президентом країни Гурбангули Бердимухамедовим