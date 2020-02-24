Гігантські зарплати в держкорпорації і щедрі премії: OBOZREVATEL розкрив доходи ДПЗКУ

Державна прод-зернова корпорація України (ДПЗКУ) зазнає збитків, перебуває на межі дефолту і постійно втрапляє у корупційні скандали. При цьому керівники підприємства отримують величезні зарплати. Наприклад, в.о. глави правління за рік може отримувати близько 5,6 млн грн (судячи із зарплати за січень 2020-го).

Навіть раднику радників (!) Олегу Семенову платять 120 тис. грн на місяць, а проста секретарка завдяки щедрому босу отримує від держпідприємства 45 тис. грн на місяць.

Детальніше про гігантські заробітки менеджерів збиткового держпідприємства – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Золоті менеджери злиденної корпорації

ДПЗКУ – одна з найскладніших корпорацій. Збиток за 2018/2019 склав 2,5 млрд гривень, загальний борг підприємства – $1,2 млрд. З такими показниками питання існування корпорації залишається відкритим. Уже кілька років тривають обговорення про дефолт. Керівники змінюють одне одного, у 2019-му в Литві затримали ексглаву підприємства Петра Вовчука.

А кілька днів тому OBOZREVATEL опублікував першу частину розслідування про відмивання десятків мільйонів доларів із бюджету ДПЗКУ. Все це не заважає топменеджерам встановлювати собі величезні зарплати. Більше того, вони ж виписують собі премії в розмірі до 120% від окладу. Їхні річні доходи досягають шестизначних цифр.

Виконувач обов'язків голови правління Саймон Чернявський у січні отримав від держпідприємства 472,6 тис. грн! Це більше ніж $19 тис. А його заступнику Роману Коновалову виплатили 431,9 тис. грн. Якщо так триватиме і надалі, за 2020-й глава збиткового підприємства може отримати більш ніж 5,6 млн, а його права рука за тих самих умов – майже 5,2 млн грн!

Протягом грудня 2019-го і січня 2020-го, вже за нового глави, в компанію найняли цілий пул менеджерів на зарплати, які в рази вищі за ринкові. Для прикладу, з директором комерційного департаменту Віорелом Ханкевичем, за інформацією OBOZREVATEL, домовилися про зарплату у 300 тис. грн (фактично отримав 80 тис. грн).

Богдана Костецького взяли на посаду директора комерційного департаменту, пообіцявши 500 тис. грн (отримав 80 тис.). Директору департаменту безпеки О.Ж. Лихачову платять зарплату у 225 тис. грн.

Найцікавіше, що навіть звичайний водій Антон Козубенко заробляє на збитковому підприємстві 38 тис. грн, а секретарка Діана Ходжаян – 45 тис. грн! Піарнику Олексію Федорову платять 76 тис. грн, раднику Юрію Ковальському 120 тис. грн, стільки ж отримує радник групи радників Олег Семенов! Тобто радник радників г ДПЗКУ отримує 1,4 млн грн на рік!

Результатів немає, а премії – є

OBOZREVATEL вдалося отримати наказ про призначення премій керівництву і радникам ДПЗКУ Поки результати роботи підприємства далеко не найкращі, їхні менеджери отримують величезні премії. Наприклад, вже згаданий радник Ковальчук отримав премію у 110% окладу.

Детальніше з розмірами премій можна ознайомитися в документі нижче.

За що були виплачені такі суми – загадка. Поки інші зернотрейдери в Україні заробляють, приносять валютний виторг і дають високооплачувані робочі місця для рядових працівників, державна компанія зазнає збитків і сплачує мільйони не в бюджет, а своїм керівникам.

Хто відповість за схеми?

Кілька днів тому OBOZREVATEL розкрив схему відмивання коштів у держкорпорації. Хто відповість за махінації – питання відкрите. Так, ДПЗКУ у вересні 2019-го перевела "ТОВ "Салана-Трейд" понад 46 млн грн за купівлю 10 тис. тонн ячменю і 1,7 тис. тонни пшениці. І ось тут починається ланцюжок.

"Салана-трейд" "купила" зерно у ТОВ "Програматік" (за 42,5 млн грн). 3,5 млн грн загубилися по дорозі. Мовляв, націнка постачальника. У "Програматік" і головний бухгалтер, і директор, і засновник – одна людина. Найчастіше це ознака фіктивності. Але поки цю деталь пропустимо.

"Салана-трейд" купила свою пшеницю і ячмінь у трьох компаній на загальну суму 42,3 млн грн (загубилося лише 200 тисяч). Але постачальники – "Лайт Груп", "Олкарія Стандарт", "Спецрента", "Проксітехноторг" – ніякого ячменю фізично продати не могли. У 2019 році, за нашими даними, ячмінь вони не купували і не виробляли.

Більше того, всі чотири компанії викликають цілий низку запитань. Наприклад, у "Лайт Груп", як і "Олкарія Стандарт", основний вид діяльності – оптова торгівля пиломатеріалами. А "Проксітехноторг" вже замішаний у відмиванні грошей (постанова Голосіївського райсуду № 87546716). Заснувала компанію нібито 22-річна мешканка села на Одещині.

Тобто угода, ймовірно, має всі ознаки фіктивності. Навіщо це робиться? Це не тільки спосіб вивести гроші з компанії, але і можливість вкрасти їх на податках.

OBOZREVATEL незабаром опублікує другу частину розслідування діяльності ДПЗКУ і розповість про те, які зарплати призначили собі топи інших держкомпаній.

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