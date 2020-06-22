'Газпрому' вигідно, щоб анбандлінг 'Нафтогазу' визнали неконституційним, – Коболєв

Вимога групи народних депутатів через Конституційний суд визнати незаконним анбандлінг "Нафтогазу" призведе до того, що головний виграш від цього отримає російський "Газпром".

Україна ж втратить міжнародні домовленості у сфері енергетики. Про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю "Лізі".

Нагадаємо, нещодавно кілька десятків народних депутатів, включаючи Юрія Бойка, Юлію Тимошенко і Сергія Льовочкіна звернулися до Конституційного суду з вимогою скасувати анбандлінг "Нафтогазу".

Анбандлінг – це виділення зі структури "Нафтогазу" нової компанії – "Оператора ГТС України". Він є частиною ухвалення Україною європейських правил ринку газу. В ЄС ухвалили, що компанія, яка постачає газ, не може відповідати за його транспортування.

За словами Вітренка, якщо суд вирішить, що анбандлінг суперечить Конституції, швидше за все, Секретаріат енергетичного співтовариства скаже "Нафтогазу", що він не виконав свої зобов'язання, і забере у Оператора ГТС сертифікацію.

"Потім ми отримаємо лист від "Газпрому" з вимогою або переглянути, або розірвати транзитний договір. З "Газпромом" ми працюємо за принципом "качай або плати". На сьогодні він не використовує близько половини заброньованих потужностей нашої ГТС. Тобто, в їх сприйнятті, вони переплачують, і негативний для нас сценарій був би для "Газпрому" дуже позитивним. Бенефіціаром цього процесу з великою ймовірністю міг би виявитися саме "Газпром", – пояснив Коболєв.

Він додав, що зараз у "Газпрому" "дуже складна розмова" з приводу транзиту газу з Польщею і Туреччиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 1 січня, остаточно завершився анбандлінг НАК "Нафтогаз" – незалежний "Оператор ГТС України" повністю відокремився від групи і почав автономну роботу.