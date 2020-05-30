"Газпром" рекордно знизив транзит газу через Україну: поставки впали до історичного мінімуму

З початку року "Газпром" транспортував через Україну близько 20 мрд кубометрів, це на 46% менше, ніж за аналогічний період минулого року. При збереженні такого темпу, річний обсяг транзиту може скласти 52-55 млрд куб. м, що стане найнижчим показником за всю історію ГТС України.
Про це повідомили в прес-службі української ГТС. У січні-травні 2020 го середній добовий режим транзиту склав 132 млн куб. м газу, а з березня він зафіксувався на рівні 150-155 млн куб. м / добу.
Разом з тим, з початку року "Газпром" повністю оплачує заброньовано потужності для транзиту газу з РФ (65 млрд куб. М на 2020 рік). Зі свого боку Україна виконує всі добові заявки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 грудня представники України і Росії почали процес підписання документів, пов'язаних із транзитом газу.
Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.
Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з "Газпромом" на суму $7,4 млрд.
30 грудня російський "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольного комітету.
Також 30 грудня Україна і Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко наголосив, що вперше в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
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