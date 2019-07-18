"Газпром" не тримає слово: "Нафтогаз" повідомив про зрив домовленостей щодо газу

Російський "Газпром" пообіцяв укласти мирову угоду з "Нафтогазом", але так і не зробив українцям ніякої пропозиції.

Про це в пресслужбі НАК "Нафтогаз України" повідомили УНН. "Пропозиції про підписання "мирової угоди" від "Газпрому" до "Нафтогазу" не надходили", — значили у відомстві.

Йдеться про суди між компаніями. "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Після цього глава Міненерго РФ Олександр Новак сказав, що "Газпром" запропонував укласти мирову угоду.

У "Нафтогазі" це заперечують. Там кажуть, що російський монополіст "Газпром" не пропонував НАК "Нафтогаз" ніяких "мирових угод", а тільки продовжує наполягати на скасуванні зобов'язань за рішеннями міжнародних арбітражів.

"Газпром" не зробив ніяких кроків назустріч Getty

Раніше в НАК повідомляли, що неодноразово запрошували російську сторону на предметні тристоронні переговори за участю Європейської Комісії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна повинна готуватися до повного припинення транзиту російського газу з початку 2020 року, проте ця підготовка виявилася під загрозою через приголомшливе падіння власного видобутку газу.

Раніше компанія "Укртрансгаз" попередила про виникнення передефолтної ситуації в країні через несанкціонований відбір газу в ГТС України. 14 червня "Укртрансгаз" терміново звернувся до РНБО через проблеми в ГТС.

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає на даний момент неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність в країні необхідних для цього структур.

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