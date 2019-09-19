Газові переговори з Росією: названо головний козир України

Україна готова до можливого зриву газових переговорів з Росією і припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

Про це заявив в ефірі ObozTV експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Іван Надєїн. За його словами, в разі непродовження газового контракту наслідки для РФ будуть критичними.

Надєїн нагадав, які умови на газових переговорах висуває Кремль.

"Росіяни хочуть підписати на один рік, вони хочуть запускати "Північний потік-2". По-друге, вони не хочуть максимальної імплементації європейських стандартів, коли у них не буде важелів впливу. По-третє, вони ні в якому разі не погоджуються на те, щоб перенести точку збуту з західних кордонів України на схід. Цього хоче Україна, щоб дійсно стати енергетичним європейським хабом. Сьогодні є прямі контракти, і ми використовуємося як частина контрактів "Газпрому", ми забезпечуємо їх контракти в Європі", – пояснив він .

"Наша позиція – щоб ми стали гравцями і змогли використовувати найбільші газові сховища в Європі, які є в Україні. Це буде енергетична безпека Європи та України. Росіяни хочуть більше впливу на Україну і використовують газ як вплив", – зазначив експерт.

На його думку, в 2013 році Україна була б змушена прийняти всі умови РФ, однак за останні роки було зроблено дуже багато для зміцнення енергетичної незалежності.

"Сьогодні росіяни не можуть сказати – ми хочемо так і буде так. Якщо вони хочуть, і ми не погоджуємося, правильно каже наш міністр Олексій Оржель – ми готові до зупинки транзиту. Для росіян 60% надходжень до бюджету – це нафтогазові долари, це експорт. Ця зупинка дуже критична для Росії. Ми не говоримо про те, що вони нас тут заморозять. Україна має майже 20 млрд кубометрів запасів. Можуть бути певні зупинки транзиту, але ми готові до цього. І росіяни в цьому випадку – найменш захищена сторона, тому що вони втрачають дуже великі кошти на цій зупинці, вони втрачають свої контракти, у них почнуться санкції тощо. Вони не зможуть виконувати свої контрактні зобов'язання", – заявив Надєїн.

"Ми сьогодні вільно можемо купувати газ на європейських ринках, ми не залежимо від Росії, тому ми сьогодні вільно їдемо на переговори з росіянами і говоримо про те, що ми готові до зупинки транзиту. Це дуже сильна позиція на переговорах", – додав експерт.

censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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