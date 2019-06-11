Газова війна Путіна проти України: країна ЄС завдала удару по РФ

Керівництво "Північного потоку-2" визнало – через Данію, яка декілька разів відмовила у прокладанні труби через її територію, – проект може зірватися. Терміни посунуть, і тоді Росія буде змушена піти на переговори з Україною.

І поки в РФ міркують про те, що вибори в Данії можуть змінити ситуацію, у "Нафтогазі" активно готуються до можливих витівок держави-агресора.

OBOZREVATEL розібрався, хто і як завдав удару по "Північному потоку-2" і чи допоможе це Україні.

Несподіваний удар по Путіну

Росія фактично визнала: терміни запуску головного проекту Путіна зірвані. Встигнути до початку 2020-го практично неможливо. Єдина надія – вибори і зміна влади в Данії. Мовляв, це єдина країна, яка досі не дала "зелене світло" для будівництва труби на її морській території.

"Північний потік-2" побудований приблизно наполовину. Росіяни настільки поспішали, що ще до того, як всі дозволи були отримані, почали протягувати трубу. Багатомільярдний проект досі ризикує перетворитися в найдорожчу в світі купу металобрухту.

Данія з одного боку не хоче допомагати країні, яка проявляє агресію, анексує чужу територію і починає війни. А з іншого – турбується про власну екологічну безпеку. Саме з цієї причини росіянам відмовили вже в двох заявках на маршрути. Слухання щодо третьої відбудеться тільки 19 липня, але керівники проекту "Північний потік-2" особливих ілюзій про позитивне рішення не мають. Тому сподіваються тільки на нову владу в Данії, яка буде більш піддатлива перед Кремлем.

Газова карта Європи

"Північний потік-2" – це той проект, який може бути введений в експлуатацію вже в кінці року. Але є проблема – очевидно, політика Данії. Це пов'язано з політичним тиском США", – заявив голова ради директорів оператора будівництва газопроводу "Північний потік-2" Герхард Шредер.

Головна заковика для Росіян – якщо не встигнуть запустити "Північний потік-2", доведеться користуватися українською газотранспортною системою. Але оскільки контракт на транзит закінчується в січні 2020-го, перед цим доведеться укласти нову угоду. Тобто зрив запуску "Північного потоку-2" змусить "Газпром" домовлятися з "Нафтогазом".

З іншого боку, якщо паливо постачатимуть в обхід України, по-перше, ми втратимо приблизно 3% ВВП (заробіток на транспортування російського газу), по-друге, існування української газотранспортної системи опиниться під питанням. Простоювати вона не може, а щоб її використання було рентабельним, потрібно проганяти до 30 млрд куб. м. Але Росія, якщо повноцінно запрацює нова труба, може зовсім обмежити поставки до 10-15 млрд кубів.

На відмову Данії в Кремлі не розраховували. По-перше, у Путіна є сильний союзник в особі Німеччини. Крім того, проект "Північний потік-2" очолив колишній канцлер Шредер, який поступився своїм місцем в уряді Ангели Меркель. Для німців нова труба – шанс стати справжнім газовим хабом. Газопровід буде поставляти блакитне паливо цією трубою саме в Німеччину, а вже звідти воно розходитиметься по ЄС.

І вплив Німеччини на те, чи вдасться запустити "СП-2", недооцінювати не варто. Газова директива, яка зовсім недавно набула чинності, могла "зупинити трубу". Але в результаті текст прописали так, що всі виключення і рішення щодо "Північного потоку-2" після узгодження з Єврокомісією ухвалює Німеччина.

Герхард Шредер заявляє, що позиція Данії сформована під тиском США. Мовляв, ті проти й перетягують на свій бік також інші держави. Посперечатися з цим складно. Штати дійсно проти, й дійсно чинять тиск і закликають відмовитися від російського проекту. Але чи допоможе це Україні та чи достатньо позиції США, щоб остаточно зірвати проект – питання складне.

Подарунок від Данії: що отримала Україна

"Газпром" буде змушений домовлятися з керівництвом "Нафтогазу" і укладати договори на поставку блакитного палива. Інакше, без "Північного потоку-2", вони не зможуть виконувати свої зобов'язання перед західними покупцями й заробляти. Хоча глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв вже заявляв, що нинішні суперечки можна назвати "війною".

"Газпром" готується до зими і чергової "газової війни", європейські постачальники – теж. Як результат, транзит газу через Україну за п'ять місяців виріс на 8% – додаткові обсяги закачують у сховища", – написав він на своїй сторінці у Facebook кілька днів тому.

Ситуація в подальшому може розвиватися за двома сценаріями. Перший – Росія все-таки піде на поступки і підпише новий транзитний контракт із "Нафтогазом", який буде розрахований одразу на декілька років. Водночас сторони домовляться про той обсяг блакитного палива, який би дозволив зберегти прибутковість ГТС.

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Другий варіант, який серйозно розглядають в українській компанії – Росія влаштує чергову газову війну, обмежить поставки, озвучить ультиматуми і спробує виставити Україну як ненадійного партнера. Мовляв, "Північний потік-2" потрібен, оскільки без нього є серйозна загроза енергетичній безпеці ЄС.

І те, який варіант обере Кремль, зокрема залежить і від європейських партнерів України, позиції Данії. Якщо ж за прикладом Німеччини Європейський Союз насамперед дбатиме лише про власні економічні інтереси, незважаючи на порушення країною, з якою вони збираються заробляти, і безліч міжнародних законів, – рано чи пізно вони самі ж від цього постраждають.

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