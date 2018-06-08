Газопровід в обхід України: у Путіна прийняли перший документ

Компанія Nord Stream 2 отримала перший дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на російській території.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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України попередили про наслідки запуску "Північного потоку-2"

Дозвіл видано Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства.

"Практична реалізація проекту відповідно до умов виданого дозволу почнеться найближчим часом, з огляду на екологічні аспекти і відповідно до висновку державної екологічної експертизи", - йдеться в повідомленні.

В компанії відзначають, що оператору в РФ необхідно отримати два основних дозвола. Другий дозвіл має бути виданий "Росприроднаглядом" і стосуватиметься будівництва підводних трубопроводів в територіальному морі РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп закликав Німеччину відмовитися від проекту "Північний потік-2" . Якщо Берлін припинить підтримку російського газопроводу, то Вашингтон почне обговорення з Брюсселем нової торговельної угоди.

Швеція видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого Росія має намір постачати газ в Європу в обхід України, в шведській економічній зоні в Балтійському морі.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що запуск проекту "Північний потік-2" не передбачає припинення транзиту російського газу через Україну до Європейського Союзу.

Держсекретар у справах Європи МЗС Польщі Конрад Шиманський заявив, що прокладка російського трубопроводу "Північний потік-2" є поганий угодою для Європейського Союзу і України, тому не можна давати їй тривати.