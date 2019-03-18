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/Ринки та компанії

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економікиВсі статті автора

Газ для України подешевшав, а для українців подорожчає: що буде з тарифами

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Імпортний газ для України подешевшав до більше 7 грн за кубометр, у результаті населення платить за блакитне паливо більше, ніж бізнес. І якщо уряд не внесе правки до своєї постанови, вже в травні газ може знову подорожчати.

OBOZREVATEL розібрався, що буде з цінами на блакитне паливо і чому подорожчання можуть скасувати.

Головне:

  • через зниження тарифу на відкритому ринку, українці платять за блакитне паливо більше, ніж бізнес;

  • у квітні імпортний газ може знову подешевшати, а українці платитимуть стільки ж, скільки й зараз;

  • у травні, згідно з домовленостями з МВФ, тариф повинні підняти до понад 10 грн за куб;

  • Кабінет міністрів ініціює з МВФ переговори для того, щоб скасувати очікуване подорожчання.

Чому українці платять більше бізнесу

Українці платять за кожен кубометр газу 8,55 грн, а бізнес у середньому віддає за таку ж кількість блакитного палива лише 7,92 грн (дані УЕБ за березень). Фактично, "ринкові ціни" нижчі, ніж встановлені урядом тарифи для населення. Така ситуація сталася вперше за декілька років.

Газ для України подешевшав, а для українців подорожчає: що буде з тарифами

В Україні весь ринок газу можна умовно поділити на дві складові. Перша – бізнес. Вони купують блакитне паливо у будь-якого вподобаного постачальника, а таких нині десятки. Друга частина – населення. Звичайним українцям через газзбути (підрозділи облгазів) блакитне паливо постачає "Нафтогаз". І його вартість визначає своєю постановою Кабінет міністрів.

На відкритому ринку газ дешевшає, а населення весь час купує за однією й тією ж ціною. Як видно на графіку, в лютому вартість блакитного палива була на рівні 9,2 тис. грн за 1000 куб. м., а вже в березні ціна впала до 7,9 тис. грн.

І, як прогнозує глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, у квітні вартість блакитного палива знову знизиться. "На європейському ринку за останні місяці знизилася настільки, що з квітня українські газові трейдери, ймовірно, пропонуватимуть газ за нижчою ціною, ніж поточна, встановлена для населення", – заявив Коболєв.

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Проблема в тому, що ринок газу в Україні повноцінно діє тільки в сегменті промислових споживачів. Саме вони можуть щомісяця купувати блакитне паливо за найбільш вигідним на ринку цінами. У населення ж ціна фіксована. Ідея полягає в тому, щоб обмежити тариф для населення на конкретну цифру. Нині це 8,55 грн за куб. І якщо постанову не змінити, починаючи з травня, блакитне паливо коштуватиме більше 10 грн.

Дивіться відео за темою:

Так, у постанові Кабміну зафіксована вартість газу. Вона становить 8,9 тис. грн за 1000 куб. м. Зараз українці платять 69% зазначеної ціни плюс додаткові витрати (в тому числі тарифи облгазів), а вже з травня українці повинні будуть платити 80% від базової ціни, що в перерахунку на кубометр становитиме понад 10 грн. Водночас вартість блакитного палива для промислових споживачів може бути на рівні 7 грн за кубометр.

Це дозволяє вперше за декілька років тариф на газ для населення не підняти, а навпаки – знизити.

Правда, вже взимку ситуація на світовому ринку зміниться, попит на блакитне паливо збільшиться, а разом із ним піднімуться і ціни. Тому говорити про зниження тарифів поки що не доводиться. Проте в Кабміні, спираючись на заяву "Нафтогазу", вже повідомили: будуть намагатися скасувати травневе зростання цін на газ.

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Для цього Кабінет міністрів повинен узгодити своє рішення з Міжнародним Валютним Фондом. Перегляд цін прописаний у меморандумі з МВФ, у результаті якого Україна отримала чергову кредитну програму. Якщо в односторонньому порядку порушити умови, країна може залишитися без дешевого кредиту, а це призведе до дестабілізації ситуації на валютному ринку, проблем із виконанням бюджету, похитне ситуацію в економіці.

"Я доручу "Нафтогазу" спільно з Міністерством фінансів почати робочу дискусію з Міжнародним валютним фондом, щоб урегулювати це питання і не допустити будь-яких підвищень на газ, спираючись на пропозицію" Нафтогазу України ", – заявив 15 березня прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Газ може подешевшати через Росію

Згідно з дослідженням Wood Mackenzie, постачання газу в минулому році досягло рекордної позначки. Це збіглося з досить м'яким початком зими в Європі. В результаті сховища заповнені блакитним паливом, і це за досить високої пропозиції зрідженого газу. Всі ці фактори, впевнені в Mackenzie, приведуть до першого за чотири роки падіння цін на блакитне паливо в Європі. З такими оцінками погоджуються й українські експерти.

"Факторами до зниження ціни виступає слабка кореляція газу і нафти, яка була властива в 4 кварталі 2018 року, й те, що газ може ще відіграти падіння Brenta, а також слабкий ринок вугілля. І звичайно ж, великі обсяги LNG (зріджений газ. – Ред.), якими законтрактована Європа до кінця січня", – пояснює глава біржового комітету Української енергетичної біржі (УЕБ) Олексій Дубовський.

Газ для України подешевшав, а для українців подорожчає: що буде з тарифами

Тисяча кубометрів газу на європейських хабах у 2019-му буде продаватися за ціною приблизно $230-270 (6,1-7,2 тис. грн), розповідає OBOZREVATEL аналітик сировинних ринків Concorde Capital Дмитро Хорошун. А це на 10-20% менше, ніж у грудні 2018-го.

"Зрозуміло, що ринок природного газу в Європі має свої особливості, не прив'язані до ціни на нафту, як і зазначає Wood Mackenzie. Зокрема, він вказує, що обсяг постачань Росії та пропозиція зрідженого природного газу будуть ключовими факторами, які можуть привести до колапсу цін влітку", – пояснює Дмитро Хорошун.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
субсидіїтарифи
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Ikcheev Salomon
Ikcheev Salomon
Долги МВФ то как то надо отдавать! Это "нерабство" еще продлится не одно десятилетие...
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