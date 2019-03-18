Газ для України подешевшав, а для українців подорожчає: що буде з тарифами

Імпортний газ для України подешевшав до більше 7 грн за кубометр, у результаті населення платить за блакитне паливо більше, ніж бізнес. І якщо уряд не внесе правки до своєї постанови, вже в травні газ може знову подорожчати.

OBOZREVATEL розібрався, що буде з цінами на блакитне паливо і чому подорожчання можуть скасувати.

Головне:

через зниження тарифу на відкритому ринку, українці платять за блакитне паливо більше, ніж бізнес;

у квітні імпортний газ може знову подешевшати, а українці платитимуть стільки ж, скільки й зараз;

у травні, згідно з домовленостями з МВФ, тариф повинні підняти до понад 10 грн за куб;

Кабінет міністрів ініціює з МВФ переговори для того, щоб скасувати очікуване подорожчання.

Чому українці платять більше бізнесу

Українці платять за кожен кубометр газу 8,55 грн, а бізнес у середньому віддає за таку ж кількість блакитного палива лише 7,92 грн (дані УЕБ за березень). Фактично, "ринкові ціни" нижчі, ніж встановлені урядом тарифи для населення. Така ситуація сталася вперше за декілька років.

В Україні весь ринок газу можна умовно поділити на дві складові. Перша – бізнес. Вони купують блакитне паливо у будь-якого вподобаного постачальника, а таких нині десятки. Друга частина – населення. Звичайним українцям через газзбути (підрозділи облгазів) блакитне паливо постачає "Нафтогаз". І його вартість визначає своєю постановою Кабінет міністрів.

На відкритому ринку газ дешевшає, а населення весь час купує за однією й тією ж ціною. Як видно на графіку, в лютому вартість блакитного палива була на рівні 9,2 тис. грн за 1000 куб. м., а вже в березні ціна впала до 7,9 тис. грн.

І, як прогнозує глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, у квітні вартість блакитного палива знову знизиться. "На європейському ринку за останні місяці знизилася настільки, що з квітня українські газові трейдери, ймовірно, пропонуватимуть газ за нижчою ціною, ніж поточна, встановлена для населення", – заявив Коболєв.

Проблема в тому, що ринок газу в Україні повноцінно діє тільки в сегменті промислових споживачів. Саме вони можуть щомісяця купувати блакитне паливо за найбільш вигідним на ринку цінами. У населення ж ціна фіксована. Ідея полягає в тому, щоб обмежити тариф для населення на конкретну цифру. Нині це 8,55 грн за куб. І якщо постанову не змінити, починаючи з травня, блакитне паливо коштуватиме більше 10 грн.

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Так, у постанові Кабміну зафіксована вартість газу. Вона становить 8,9 тис. грн за 1000 куб. м. Зараз українці платять 69% зазначеної ціни плюс додаткові витрати (в тому числі тарифи облгазів), а вже з травня українці повинні будуть платити 80% від базової ціни, що в перерахунку на кубометр становитиме понад 10 грн. Водночас вартість блакитного палива для промислових споживачів може бути на рівні 7 грн за кубометр.

Це дозволяє вперше за декілька років тариф на газ для населення не підняти, а навпаки – знизити.

Правда, вже взимку ситуація на світовому ринку зміниться, попит на блакитне паливо збільшиться, а разом із ним піднімуться і ціни. Тому говорити про зниження тарифів поки що не доводиться. Проте в Кабміні, спираючись на заяву "Нафтогазу", вже повідомили: будуть намагатися скасувати травневе зростання цін на газ.

Для цього Кабінет міністрів повинен узгодити своє рішення з Міжнародним Валютним Фондом. Перегляд цін прописаний у меморандумі з МВФ, у результаті якого Україна отримала чергову кредитну програму. Якщо в односторонньому порядку порушити умови, країна може залишитися без дешевого кредиту, а це призведе до дестабілізації ситуації на валютному ринку, проблем із виконанням бюджету, похитне ситуацію в економіці.

"Я доручу "Нафтогазу" спільно з Міністерством фінансів почати робочу дискусію з Міжнародним валютним фондом, щоб урегулювати це питання і не допустити будь-яких підвищень на газ, спираючись на пропозицію" Нафтогазу України ", – заявив 15 березня прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Газ може подешевшати через Росію

Згідно з дослідженням Wood Mackenzie, постачання газу в минулому році досягло рекордної позначки. Це збіглося з досить м'яким початком зими в Європі. В результаті сховища заповнені блакитним паливом, і це за досить високої пропозиції зрідженого газу. Всі ці фактори, впевнені в Mackenzie, приведуть до першого за чотири роки падіння цін на блакитне паливо в Європі. З такими оцінками погоджуються й українські експерти.

"Факторами до зниження ціни виступає слабка кореляція газу і нафти, яка була властива в 4 кварталі 2018 року, й те, що газ може ще відіграти падіння Brenta, а також слабкий ринок вугілля. І звичайно ж, великі обсяги LNG (зріджений газ. – Ред.), якими законтрактована Європа до кінця січня", – пояснює глава біржового комітету Української енергетичної біржі (УЕБ) Олексій Дубовський.

Тисяча кубометрів газу на європейських хабах у 2019-му буде продаватися за ціною приблизно $230-270 (6,1-7,2 тис. грн), розповідає OBOZREVATEL аналітик сировинних ринків Concorde Capital Дмитро Хорошун. А це на 10-20% менше, ніж у грудні 2018-го.

"Зрозуміло, що ринок природного газу в Європі має свої особливості, не прив'язані до ціни на нафту, як і зазначає Wood Mackenzie. Зокрема, він вказує, що обсяг постачань Росії та пропозиція зрідженого природного газу будуть ключовими факторами, які можуть привести до колапсу цін влітку", – пояснює Дмитро Хорошун.

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