"Епіцентр" попався на масштабних спекуляціях із масками: наварили мільйони

Торговельну мережу ще до скандалу з масками "Епіцентр" з літака "Мрія" викрили в спекуляції на респіраторах БУК-3 при державних закупівлях.

Вартість завищили на 40%. Подробиці розкрив у своєму розслідуванні від 20 квітня журналіст Євген Плінський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, в березні респіратори продавали за трохи завищеною ціною – 25 грн замість ринкових 13 грн. Але з ростом паніки і кількості захворюваності на коронавірус в Україні ціну кілька разів піднімали – спочатку до 60, потім до 100 грн.

"Епіцентр" попався на масштабних спекуляціях з масками

Цікаво, що до 30 березня в тендерах брав участь сам виробник, продавши масок з клапаном за ціною 60 грн на більш ніж 2 млн грн, однак після того, як за компанію взялися в митній службі, Офісі генпрокурора і прикордонній службі, вона різко зникла з закупівель.

Маска з клапаном і без

Натомість з'явився "Епіцентр" з маскою БУК без клапана за спекулятивною ціною – 100 грн. За два тижні квітня мережа розіграла масок на майже 5 млн грн. Плінський припустив, що "Епіцентр" просто посунув виробника і зайняв його нішу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 квітня в Україну прибув літак "Мрія" АН-225 з медичним вантажем із Китаю. Він доставив українцям засоби індивідуального захисту: медичні маски, рукавички і захисні костюми. Глава держави Володимир Зеленський особисто зустрів борт.

Журналістка Світлана Крюкова заявила, що оточення президента у розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю. Мова йшла і про "Мрію".

Водночас народний депутат Олександр Герега (депутатська група "За майбутнє") запропонував меру Києва Віталію Кличку купувати маски та інші медичні товари в гіпермаркетах "Епіцентр", співвласником яких він є.

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