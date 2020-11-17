Експерт пояснив, чому змінились оптові ціни на електроенергію

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Ринки та компанії
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Коливання оптових цін на електроенергію спричинене сезонним зростанням споживання

Коливання оптових цін на електроенергію спричинене сезонним зростанням споживання.

Про це написав ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт з енергетичних ринків Сергій Чех на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, збільшення цін на електроенергію пов’язане насамперед зі зростанням попиту, що традиційно відбувається в осінньо-зимовий період.

"З приходом сталого похолодання зріс попит на електроенергію. З 1 по 13 листопада добове споживання в Україні зросло на 59 762 мВт-год (16%), з 380 050 мВт-год за 1 листопада до 439 767 мВт- год за 13 листопада", – написав Чех.

Він зазначив, що зростання споживання мало би більшою мірою покриватися "Енергоатомом" за рахунок виробництва трьох атомних енергоблоків, що на початок місяця перебували в планових ремонтах. Проте два блоки Запорізької АЕС були переведені з планового в аварійний ремонт, а один енергоблок був введений в роботу з запізненням на 12 днів. Як результат, покриття збільшеного попиту на електроенергію в обсязі близько 48 000мВт-год на добу, що мав би забезпечувати "Енергоатом", з загального зростання 59 762 мВт-год взяла на себе теплова генерація.

Чех також звернув увагу, що сезонні коливання цін на енергетичних ринках відбулись не лише в Україні, а й в інших європейських країнах, зокрема, у Румунії та Угорщині за перші два тижні листопада ціни на струм зросли на 21-26%, тоді як в Україні – на 17%.

За оцінкою експерта, найбільший виграш від зростання обсягів виробництва струму в нинішній ситуації отримала компанія "Центренерго", яка збільшила генерацію на 69% (з 26 000мВт-год до 44 000мВт-год щодобово).