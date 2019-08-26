"Є три кроки": глава Світового банку розповів, як Україні залучити інвесторів

Для залучення інвестицій новій українській владі потрібно буде в першу чергу вирішити ринкову конкуренцію і ліквідувати монополії.

Про це в в колонці для Financial Times написав глава Світового банку Девід Малпасс.

"Критично важливим першим кроком є залучення великих інвестицій. Для цього Україні потрібно дозволити ринкову конкуренцію, ліквідувати монополії і зміцнити верховенство права. Державні підприємства присутні майже в 30 секторах економіки і займають значну частку ринку більш ніж на половині ринків, де вони працюють", - написав Малпасс.

Девід Малпасс Finbalance

Як приклад він навів газовий сектор, де домінуюче положення займає НАК "Нафтогаз України".

Також Мелпасс написав про банківську сферу. Зокрема, він порадив Україні ввести механізм списання повністю забезпечених непрацюючих кредитів, а також гарантувати менеджменту і наглядовій раді банків захист від необгрунтованого судового переслідування. Крім того, він закликав якомога швидше завершити призначення незалежних наглядових рад в держбанки і захистити незалежність Національного банку.

По-третє, на думку глави Світового банку, Україна повинна повною мірою скористатися можливостями свого сільського господарства.

"Україна займає перше місце за площею орних земель в Європі, але врожайність з гектара набагато нижча, ніж у Франції чи Німеччині. Один олігарх контролює групу компаній, яка виробляє понад 80% мінеральних добрив", - йдеться в статті.

Малпасс закликав також зняти мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення і запустити ринок землі. На його думку, це стане поштовхом для інвестицій в механізацію і іригацію, буде стимулювати перехід до виробництва продукції з більш високою доданою вартістю, поліпшить доступ до капіталу невеликих господарств.

"На нашій зустрічі президент Зеленський підтвердив декілька ключових точок зростання, на які я буду посилатися в своїх зустрічах в G7 ... Серйозний мандат довіри народу відкриває владі шлях до швидких змін, і Всесвітній банк сповнений рішучості надати підтримку в цій складній подорожі до більш вільної і сильної України", - написав Малпасс.

За словами Малпасса, Володимир Зеленський під час зустрічі з ним пообіцяв йому провести анбандлінг "Нафтогазу", демонополізувати економіку і державні підприємства, а також пообіцяв поважати незалежність Національного банку України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матеріалі Малпасса побачили показовий момент для України.

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