"Дякую колегам!" У Запоріжжі депутату на лікування дали 229 тисяч гривень

Запорізька міськрада виділила 229 тисяч гривень місцевій мешканці Дарині Колесник нібито на лікування її батька. Ним виявився їхній колега – депутат від "Оппоблоку" Олександр Гончар.

Гроші дали з депутатського фонду – частини міського бюджету, яку можна розподіляти на потреби жителів, повідомляє "Чесно". Відомості про це містяться в рішенні сесії облради від 30 січня 2019 року.

"У рішенні міськради сума грошової допомоги не уточнюється, але з документів, наданих на інформаційний запит, стало відомо, що станом на жовтень Колесник виплатили 229 тис. гривень. Це одна з найбільших сум матеріальної допомоги, наданої цього року", – йдеться в матеріалі.

Виділення грошей депутату

Видання уточнило, що Олександр Гончар працює на "Запоріжсталі" оператором поста управління. У 2018 році він отримав майже 500 тис. грн зарплати і близько 144 тис. грн пенсії. Також у 2018 році він став власником автомобіля Hyundai Getz (2006 р.в.), який, згідно з декларацією, офіційно коштував майже 119 тис. гривень.

Сам депутат пояснив, що гроші йому були потрібні на операцію, а про те, що дочка звернулася за допомогою, він не знав. "Гроші пішли на операцію тазостегнового суглоба та коліна. Я отримав травму, тож знадобилася операція. Був у лікарні. Донька вирішила мені допомогти. Нічого мені не повідомивши, вона пішла на прийом до когось із депутатів і звернулася з проханням про допомогу. Це було її особисте рішення. Колеги допомогли, дякую їм!", – цитує видання слова Гончара.

Допомога депутату

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