Німеччину розлютили санкції США проти "газопроводу Путіна": з'явилася офіційна заява

У Німеччині розкритикували санкції, які США ввели проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це в суботу, 21 грудня, заявила заступниця офіційного представника уряду ФРН Ульріке Деммер, передають "РИА Новости".

"У Німеччині сприйняли із жалем факт, що санкції США проти "Північного потоку–2" і "Турецького потоку" вступають в силу", – йдеться в заяві Деммер.

У заяві зазначено, що уряд Німеччини "відкидає подібні екстериторіальні санкції", вони "спрямовані проти німецьких і європейських компаній і являють собою втручання у наші внутрішні справи".

Також Деммер заявила, що санкції США, які були обґрунтовані захистом України, зараз Німеччини здаються незрозумілими, виходячи з переговорів про транзит газу, які пройшли в четвер, 19 грудня.

"Між Україною і Росією за підтримки Єврокомісії та федерального уряду було досягнуто принципову згоду про новий газовий транзитний договір з Україною з 2020 року. Ми вітаємо, що у п'ятницю сторони змогли підписати вже конкретну домовленість", – сказано в повідомленні.

Прокладка газопроводу "Північний потік-2" theworldnews.net

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!