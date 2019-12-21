Німеччину розлютили санкції США проти "газопроводу Путіна": з'явилася офіційна заява

У Німеччині розкритикували санкції, які США ввели проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це в суботу, 21 грудня, заявила заступниця офіційного представника уряду ФРН Ульріке Деммер, передають "РИА Новости".
"У Німеччині сприйняли із жалем факт, що санкції США проти "Північного потоку–2" і "Турецького потоку" вступають в силу", – йдеться в заяві Деммер.
У заяві зазначено, що уряд Німеччини "відкидає подібні екстериторіальні санкції", вони "спрямовані проти німецьких і європейських компаній і являють собою втручання у наші внутрішні справи".
Також Деммер заявила, що санкції США, які були обґрунтовані захистом України, зараз Німеччини здаються незрозумілими, виходячи з переговорів про транзит газу, які пройшли в четвер, 19 грудня.
"Між Україною і Росією за підтримки Єврокомісії та федерального уряду було досягнуто принципову згоду про новий газовий транзитний договір з Україною з 2020 року. Ми вітаємо, що у п'ятницю сторони змогли підписати вже конкретну домовленість", – сказано в повідомленні.
Прокладка газопроводу "Північний потік-2"
theworldnews.net
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
Комітет Сенату США в липні ухвали законопроект про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
Німецькі коаліційні партії ХДС / ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Уряд Німеччини закликало США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".
Конгрес США затвердив законопроект, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". Таким чином, США впритул наблизилися до обіцянці зірвати будівництво газопроводу в обхід України, проте це ще не кінець битви для Росії.
У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли в сторону" в суперечці за газ між Україною і Росією.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила "війну" США через санкції, які ті мають намір ввести проти російського газопроводу "Північний потік-2".
21 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США, який передбачає військову допомогу Україні в розмірі 300 млн доларів, а також введення санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Швейцарсько-нідерландська компанія Allseas, що прокладає газопровід "Північний потік-2", зупинила будівництво через загрозу санкцій США, які вже підписав американський глава Дональд Трамп.
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