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Довгий робочий день і 6 нових вихідних: нові правки у КЗпП

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Українці вже у найближчому майбутньому працюватимуть за новими правилами.

Проект Кодексу законів про працю (КЗпП) у першому читанні ухвалили ще кілька років тому. Днями Європейська бізнес-асоціація розробила поправки до документа.

OBOZREVATEL вивчив пропозиції нардепів і роботодавців і з'ясував, як хочуть змінити життя українців.

Відпустка і вихідні

  • Що пропонують роботодавці: збільшити до 30 днів;

  • Що пропонують у проекті: збільшити до 28 днів;

  • Як зараз: відпустку 24 дні.

Пропозицію роботодавців можна вважати прогресивним кроком. Думки кадровиків, HR-експертів щодо цього питанні розходяться. Одні кажуть, що українці і так в рази менше продуктивні, ніж рядовий працівник в ЄС, інші ж вказують на сучасні тенденції. Мовляв, чим більше працівники відпочивають, тим менше ризиків професійного вигорання і вища ефективність.

Пошук роботи в Україні

Пошук роботи в Україні

Також варто враховувати той факт, що довгі відпустки відбиваються і на кишені роботодавців. У період відпусток падає продуктивність, а після звільнення весь невикористаний "відпочинок" треба компенсувати грошима.

Для порівняння, в Ісландії щорічну відпустку становить 34 дні, в Італії – 31, у Німеччині – 30, у Польщі – 26. У розвинених країнах ЄС вважається, що "норма" повинна становити не менше чотирьох тижнів. Саме тому у законопроекті і запропонували збільшити тривалість відпочинку.

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Нові підстави для звільнень

  • Що пропонують роботодавці: дозволити тестувати працівників, перевіряти їхній рівень професіоналізму і звільняти тих, хто не підходить, звільняти за правопорушення;

  • Що пропонують у законопроекті: звільняти за порушення комерційної таємниці та усувати від роботи нещеплених;

  • Як зараз: причини для звільнення суворо обмежені.

Відповідно до чинного закону роботодавець може звільнити:

  • за прогул (був відсутній три години роботи);

  • виявлення невідповідності працівника займаній посаді (а це ще треба довести);

  • систематичне невиконання зобов'язань (також доведеться довести);

  • поява на робочому місці у нетверезому стані;

  • злодійство.

Щоб потім не було проблем у суді, за прогули й невиконання зобов'язань можуть оформляти догани. Після цього документ стане підтвердженням того, що звільнений позивач дійсно не виконував свої зобов'язання.

Робота в Україні

Робота в Україні

Pixabay

Якщо законопроект ухвалять, роботодавці отримають більше підстав для звільнення. Крім уже звичних прогулів, роботи у нетверезому стані або крадіжки, з'являться і нові норми. Наприклад, звільнення за розголошення комерційної таємниці. При цьому в документі зазначено, що така норма поширюється в разі, якщо працівник взяв на себе зобов'язання зберігати секрети компанії.

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А ось в Асоціації роботодавців пропонують піти далі:

  • систематичне невиконання поставлених завдань або грубе порушення трудової дисципліни має стати достатньою підставою для звільнення.

  • можливість проведення атестації всіх співробітників – перевірка як hard skills, так і soft skills.

Нові трудові відносини

  • Що пропонують роботодавці: дозволити тимчасові договори;

  • Що пропонує законопроект: короткострокові договори та можливість фрілансу;

  • Як зараз: короткостроковий договір укладається як виняток, а потім автоматично продовжується до безстрокового.

Автори законопроекту пояснюють необхідність ввести в кодексі визначення короткострокових договорів зі зміною ринку праці. Частина компаній наймає працівників на роботу в конкретних проектах, безстроковий договір у такій ситуації оформлювати невигідно.

Робота

Робота

Pixabay

Робочий день збільшать з 8 до 12 години, але не для всіх. Такий графік може бути прописаний у колективному договорі Також введуть поняття "ненормованого робочого дня". Профспілки заявили, що така норма може призвести до "примусової праці", а ось HR-експерти вважають, що для українців це шанс заробити і можливість законно залишатися на роботі.

Експерт ринку праці Олександр Білоус впевнений: і зараз на багатьох підприємствах українці працюють довше, ніж 8 годин. Крім того, є роботи, які неможливі за графіком. З одного боку, таке нововведення дозволить узаконити ситуацію, яка вже склалася, а з іншого – дозволить заробляти більше.

Навіщо міняти Кодекс

Чинний закон дістався Україні у спадок від СРСР. Його ухвалили у 1971-му і з того часу не міняли, а коригували. Роботодавці невдоволені тим, що у Кодексі повністю відбита політика "роботодавець завжди винен". Причин для офіційного звільнення мало, права працівників чітко прописані, а ось бізнесу доводиться викручуватись.

"За останні 15 років було внесено багато змін і доповнень, зокрема з 1973 року Верховною Радою було ухвалено понад 60 законів про внесення змін до КЗпП, внаслідок цього з 265 статей і преамбули, які містилися в першій редакції КЗпП, суттєво змінилися 235 статей кодексу (деякі з них – неодноразово)", – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Якщо раніше документ захищав роботу тільки профспілок, зараз і роботодавці об'єдналися в союзи, але їхні інтереси в законі не захищені.

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"Стало необхідністю послідовно відобразити в національному трудовому законодавстві положення міжнародно-правових документів з питань праці, обов'язкові для України, а також актів Європейського Союзу у зв'язку зі здійсненням Україною зовнішньополітичного курсу в напрямку європейської інтеграції. За таких умов виникла необхідність у комплексному і взаємопов'язаному вирішенні проблем регулювання трудових відносин, спроба якого здійснена у проекті Трудового кодексу", – запевняють автори законопроекту.

Що цікаво, редакція документа, що перебуває у парламенті, не враховує до кінця інтереси ні працівників, ні роботодавців. Голова Незалежної профспілки гірників України Гліб Колесов розкритикував проект. За його словами, в ньому не враховані 22 поправки, рекомендовані Міжнародною організацією праці. Профспілки категорично проти розширення списку причин для звільнень.

Роботодавці ж навпаки – хочуть більше свободи. "Асоціація повністю підтримує модернізацію формату відносин між роботодавцем і персоналом. Водночас ми вважаємо доречним швидше змінити радянський КЗпП на сучасний Трудовий кодекс, а не спрямовувати зусилля на точкові зміни у трудовому законодавстві. До того ж оновлений текст кодексу вже кілька років чекає на розгляд у другому читанні в парламенті (законопроект №1658). Однак він багато в чому не містить реальних змін трудового законодавства, тому його слід ґрунтовно доопрацювати, зберігши ключові новації", – йдеться у заяві асоціації.

Уже новому скликанню Ради, так чи інакше, доведеться повернутися до законопроекту. Він уже ухвалений у першому читанні, а до другого, швидше за все, дійде вже з правками. При цьому важливо знайти баланс між тим, чого хочуть працівники і роботодавці.

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Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Теги
робота законопроект
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