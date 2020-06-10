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10 червня • оновлено в 18:34
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/ Ринки та компанії

Доходи Росії від продажу нафти впали вдвічі

2.4т
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Виручка Росії від продажу нафти у квітні впала більш ніж вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Це випливає з даних Федеральної митної служби (ФТС) Росії, повідомила "Лента". За підсумками квітня виручка російських компаній від експорту сирої нафти склала $4,4 млрд. У порівнянні з березнем вона знизилася майже на 40%.

Падіння доходів від продажу нафти

Падіння доходів від продажу нафти

customs.ru

При цьому фізичний обсяг поставленої за кордон нафти в квітні, навпаки, виріс на 5% – до 21,8 мільйона тонн. Зниження доходів пояснюється різким падінням світових цін на нафту після березневого розриву угоди ОПЕК+.

Згідно з даними Мінфіну РФ, середня ціна бареля нафти марки Urals в квітні 2020 року склала $18,2, що в 3,9 рази менше торішніх показників.

Виручка від експорту нафтопродуктів в квітні знизилася в 1,8 рази – до $3,1 млрд. Фізичний обсяг експорту скоротився на 5,5% – до 10,9 млн тонн.

Доходи від нафти в Росії

Доходи від нафти в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобутку нафти ще на один місяць – до серпня.

Компанія "Роснефть" оголосила, що буде розробляти нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти.

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що світові ціни на нафту можуть знизитися до $35 за барель.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Світові ціни на нафту Криза в Росії
Місце
Росія
Теги
нафта Urals
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Економіка Ринки та компанії

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