Головна Новини
14 вересня • оновлено в 09:59
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Диктуємо свої умови? Україна зробила "Газпрому" несподівану пропозицію

1.2т Читати матеріал російською

Україна і Словаччина можуть виручити "Газпром" з транзитом газу в Європу після того, як у нього почалися проблеми з використанням газопроводу OPAL.

Про це на Facebook написав глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, коментуючи рішення оператора газопроводу обмежити до нього доступ росіян.

"Якщо Газпром хоче продовжувати доставляти ці обсяги газу туди ж, куди вони йшли через OPAL, але більш коротким шляхом, українська і словацька газотранспортні системи з легкістю з цим впораються. Як робили це до того, як "Газпром" отримав монопольний доступ до OPAL", – запропонував Коболєв.

Новини
Росія сяде за стіл переговорів з Україною щодо газу: озвучено остаточну дату

Він подякував Європейського суду, який "відновив справедливість і захистив конкуренцію".

"Ми раді, що Європейський суд визнав важливість принципу солідарності, а німецький регулятор оперативно відреагував на рішення суду", – додав Коболєв.

Україна та Словаччина можуть допомогти "Газпрому"

Україна та Словаччина можуть допомогти "Газпрому"

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд Євросоюзу на вимогу Польщі скасував рішення Єврокомісії, яке дозволяло "Газпрому" постачати більше газу до Німеччини по газопроводу OPAL.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ринок газу
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
транзит газу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
70rus xxx
70rus xxx
Грустно и смешно."Украина и Словакия хотят помочь Газпрому".Пля,животик надорвал,читая подобное.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel