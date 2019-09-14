Диктуємо свої умови? Україна зробила "Газпрому" несподівану пропозицію

Україна і Словаччина можуть виручити "Газпром" з транзитом газу в Європу після того, як у нього почалися проблеми з використанням газопроводу OPAL.

Про це на Facebook написав глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, коментуючи рішення оператора газопроводу обмежити до нього доступ росіян.

"Якщо Газпром хоче продовжувати доставляти ці обсяги газу туди ж, куди вони йшли через OPAL, але більш коротким шляхом, українська і словацька газотранспортні системи з легкістю з цим впораються. Як робили це до того, як "Газпром" отримав монопольний доступ до OPAL", – запропонував Коболєв.

Він подякував Європейського суду, який "відновив справедливість і захистив конкуренцію".

"Ми раді, що Європейський суд визнав важливість принципу солідарності, а німецький регулятор оперативно відреагував на рішення суду", – додав Коболєв.

Україна та Словаччина можуть допомогти "Газпрому"

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд Євросоюзу на вимогу Польщі скасував рішення Єврокомісії, яке дозволяло "Газпрому" постачати більше газу до Німеччини по газопроводу OPAL.

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