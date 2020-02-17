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17 лютого • оновлено в 16:27
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Радник Гончарука пояснив, як побороти корупцію в "Укрзалізниці"

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Радник прем'єр-міністра Юрій Голик заявив, що "Укрзалізниця" – "дико корупційна річ" і її потрібно віддати в управління німецькому оператору залізниць Deutsche Bahn.

За його словами, керівники української компанії не несуть жодної відповідальності за свої рішення, крім кримінальної. Про це Голик сказав в інтерв'ю "Ліга.Бізнес". Тоді як співпраця з німецькою фірмою дасть гарантуватиме цю відповідальність.

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"УЗ з одного боку національне надбання, з іншого – дико корупційна річ. Будь-який призначений туди менеджер не несе жодної відповідальності, крім кримінальної. У разі керування УЗ інституцією, можна підписувати будь-які договори про її відповідальність. Що стосується DB – про фінансування, про дешеві гроші, про будівництво заводів і так далі", – зазначив Голик.

Deutsche Bahn і "Укрзалізниця"

Deutsche Bahn і "Укрзалізниця"

За його словами, співпраця з Deutsche Bahn покаже світу, що у великої компанії є інтереси в Україні.

"Історія з DB і УЗ – це ще й історія про геополітику. Коли у шанованої у світі країни з'являються інтереси в Україні, які вона готова захищати. Друге – щоб там про DB не писали – хороша вона чи погана – ця компанія точно в сотні разів краще, ніж УЗ. Я впевнений, що якщо стандарти управління, що існують в DB, впровадити в УЗ – це вже вирішить частину проблем. Ось це основна ідеологія", – зазначив Голик.

При цьому, за його словами, повноцінна співпраця з німцями поки неможлива – не дозволяють закони. "Існуюче законодавство не може нікому нічого прогарантувати. Німці розуміють, що ми повинні рухатися крок за кроком і в рамках закону. І ось так крок за кроком до чогось можна прийти. З моєї суб'єктивної точки зору. УЗ просто потрібно віддати в управління DB під жорсткий комітмент (зобов'язання. - Ред.). Але, починати потрібно з консалтингу. І за консалтинг потрібно платити", – сказав радник прем'єр-міністра.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Скандал навколо "Укрзалізниці"
Особа
Юрій Голик
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В России ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности 38 место в мире, а Украина на 117 месте, на уровне беднейших стран Африки. Доклад ООН за 2019 год: Индекс человеческого развития (является комплексным показателем продолжительности жизни, образования и уровня жизни ). Россия входит в группу с очень высоким индексом - на 49 место. Украина - 88 место.
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