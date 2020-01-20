В Україні різко змінилися ціни на бензин: що чекає водіїв у 2020

Понад три тижні ціни на паливо в Україні падали, і ось уже кілька днів вони тримаються на одній позначці. Експерти вважають, що потенціал зменшення цін уже вичерпано, однак, вони так і не досягли рівня, зазначеного президентом України Володимиром Зеленським.

Чому паливо більше не дешевшає і що буде з цінами на нього найближчим часом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що сталося з цінами на паливо

Ще 23 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з нафтотрейдерами і запропонував їм знизити ціни на паливо за рахунок зменшення знижок за програмами лояльності. Натомість їм пообіцяли боротися з нелегальними заправками, які заважають здоровій конкуренції.

Ринок відгукнувся і ціни почали падати вже на наступний день. Обвал був поступовим і тривав аж до 8 січня. За весь цей час ключові позиції палива втратили по півтори гривні в ціні:

А-92: мінус 1,54 грн/л. Нинішня середня ціна – 26,14 грн/л;

А-95: мінус 1,56 грн/л. Нинішня середня ціна – 27,17 грн/л;

Дизпаливо: мінус 1,46 грн/л. Нинішня середня ціна – 26,70 грн/л.

Тут варто зазначити, що на зустрічі з Зеленським їм була озвучена інша цифра – 1,1 долар за літр бензину (26,33 грн/л). Отже, А-95 не добрав до озвученої позначки ще 84 копійки. Однак, на думку експертів, подальшого падіння ціни поки чекати не варто.

Динаміка цін на паливо в Україні Консалтингова група А-95

Чому ціни на бензин перестали падати

Експерти виділяють три основні причини того, що падіння ціни на бензин зупинилося.

Ослаблення гривні;

Криза поставок нафти в Білорусі;

Подорожчання нафти.

У кінці року гривня активно зміцнювалася і це називали однією з причин зниження ціни. Однак, у новому році долар пішов вгору, вже досяг позначки в 24 гривні, і вплинув на зупинку зниження ціни на бензин.

Ціни на бензин перестали падати NewsOne

Ще одним важливим фактором, за заявою фахівців "Консалтингової групи А-95", стала ситуація в Білорусі. Там нафтопереробні заводи (НПЗ) ще не досягли домовленостей із Росією щодо постачання нафти і були змушені обмежити експорт нафтопродуктів. Через це оптова пропозиція в січні була обмежена одним-єдиним заводом – Кременчуцьким.

Третій фактор – ціна на саму нафту. В середньому зараз вона торгується більш ніж по 65 доларів за барель, а в період із 3 по 8 січня її ціна підскакувала і до $70/барель. За словами директора Інституту енергетичних досліджень Дмитра Марунича, на це вплинуло загострення ситуації в Ірані – зокрема, вбивство Сулеймані, атака іранцями американських баз і катастрофа з українським Boeing.

"На український ринок це ніяк не вплинуло, але вплинуло на ціни на нафту. З огляду на те, що ситуація там поки не нормалізується, то очевидно, що ці значення будуть зберігатися протягом деякого періоду", – розповів OBOZREVATEL Марунич.

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Що буде далі?

Зараз ситуація, на думку експертів, стабілізувалася і поки ціна не буде змінюватися ні вгору, ні вниз.

"Падіння цін у грудні базувалося на зміцненні гривні, профіцит усіх марок палива і стабільності світових котирувань. У січні ситуація змінилася за всіма пунктами, що буде диктувати трейдерам необхідність узяти паузу до появи ясності з ключовими факторами ціноутворення.

Спрогнозувати зараз можна тільки те, що ціна рости не буде. Є запас міцності в АЗС. В іншому все буде залежати від багатьох факторів, які неможливо передбачити", – сказав OBOZREVATEL директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Такої ж думки дотримується і Дмитро Марунич – він упевнений, що коливань не буде, якщо тільки не станеться щось раптове і глобальне.

"Найімовірніше, подальшого зниження цін не буде. І зростання поки не передбачається. Якщо курс нацвалюти відносно стабільний, не розвинеться якась велика війна на Близькому сході і нафта не буде дорожчати, то я поки не бачу передумов для зростання", – сказав експерт.

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