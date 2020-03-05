Де можна знайти "Смачні ціни"?

В аптеки по хліб не ходять. Там майже не знайти солодощі. Але цінують їх за товари, які допомагають підтримувати здоров’я. Тільки зараз в роботизованих аптеках діють "Смачні ціни"* — "жирні" знижки на противірусні препарати, фіточаї, дитячі пюре й каші, а також засоби гігієни.

Коли обираєте товари з акційного асортименту, можете зекономити до 25% під час покупки. Жирні знижки діють на більш ніж 200 позицій. Можете звернутись до провізора та дізнатися, на скільки знижена вартість акційних товарів. В переліку продуктів зі знижками є пропозиції для дітей та дорослих.

Акціонна пропозиція у мережі аптек

"Смачні ціни" можна знайти в роботизованих аптеках під брендами "Благодія", "Аптека Копійка", "Аптека Шар@" та "Аптека АНЦ". Унікальна акція триває з 1 лютого по 30 березня 2020 року. Щоб придбати товари зі знижками, потрібно завітати в роботизовану аптеку в акційний період. Але не відкладайте на останній день. Кількість товару обмежено.

Знижки в роботизованих аптеках виручають в різних випадках. Коли плануєте відпочинок, можете придбати противірусні засоби, які покладете у валізу. Якщо збираєтесь в гості до молодої родини з маленькою дитиною, знайдіть для малюка пюре й каші зі знижкою. Також в аптеках можна поповнити домашній запас засобів гігієни та придбати лікарські засоби за рекомендацією лікаря у свою аптечку. На всі перераховані групи товари зараз діють знижки до 25%. Але пам’ятайте, що унікальна пропозиція триває тільки до 30 березня!

Якщо хочете запитати, чи є потрібний товар в аптеці, зателефонуйте до аптечної довідки за номером: 5900. Також можете зробити попереднє замовлення, щоб потім забрати покупки в конкретній точці продажу.

В роботизованих аптеках діють "Смачні ціни". Якщо відслідковуєте акції та намагаєтесь заощаджувати, завітайте за товарами з жирними знижками!

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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