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10 квітня • оновлено в 02:09
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Де можна зекономити на аптечних товарах?

8.9т
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Пандемія тяжко вдарила по різним верствам населення. Тому роботизовані аптеки вирішили протягнути людям руку допомоги та запровадили великі знижки на потрібні товари. З 1 квітня по 30 травня 2020 року в фармбрендах "Аптека Шар@" , "Благодія", "Аптека АНЦ" та "Аптека Копійка" діє акція*.

Знижки в роботизованих аптеках

Знижки в роботизованих аптеках

Впродовж двох місяців відвідувачі можуть купувати протиалергійні й противірусні препарати, дитяче харчування, вітаміни й засоби гігієни зі знижками до 25%. Акційний перелік включає більш ніж 200 товарів, щоб кожна людина мала можливість зекономити та отримати фінансову "подушку" в непрості часи. Роботизовані аптеки усвідомлюють велику соціальну відповідальність, тому створили акцію, яка діє по всій Україні. Винятком є АР Крим та тимчасово окуповані території.

Акція в роботизованих аптеках створена, щоб підтримати покупців різного віку. В акційному асортименті є товари для дітей, дорослих та літніх людей.

Щоб вам не доводилось виходити з самоізоляції, можете відкласти аптечні покупки на місяць. Акція в роботизованих аптеках триватиме й після завершення періоду карантину. Аж до 30 травня можете купувати потрібні товари зі знижками до 25%. Але якщо лікарські засоби потрібні терміново, є вихід. Роботизовані аптеки пропонують зробити попереднє замовлення телефоном, а потім прийти в точку продажу за товарами, які вас чекають. Щоб скористатись послугою, зверніться до аптечної довідки за телефоном 5900. Попереднє замовлення товарів є безкоштовним.

Роботизовані аптеки розуміють, що покупцям, можливо, потрібна не одна упаковка товару. Тому фармбренди "Аптека Шар@" , "Благодія" "Аптека АНЦ" та "Аптека Копійка" не вводять обмеження щодо кількості продуктів. Можете за один візит придбати потрібні товари для себе, сусідів та родичів.

Нагадуємо, великі знижки роботизованих аптек діють й у маленьких містах України. Завітайте за покупками до 30 травня, щоб зекономити до 25% коштів.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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Тема
Ліки в Україні
Теги
аптека ліки
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