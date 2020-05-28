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28 травня • оновлено в 15:07
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ДБР прийшло з обшуками в податкову: розслідують ухилення від сплати податків

  • ДБР проводить обшуки в податковій

  • Співробітники ДПС, можливо, зловживали владою з метою ухилення від податків

  • Йтися може про реєстрацію податкових декларацій з порушеннями

4.8т
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У Києві співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) 28 травня почали проводити обшуки в приміщеннях, якими користуються співробітники Державної податкової служби. Чиновників підозрюють у зловживанні влади з метою ухилення від податків.

Про це повідомили OBOZREVATEL джерела в правоохоронних органах. Також у нашому розпорядженні опинилася постанова суду з дозволом організувати обшуки.

ДБР прийшло з обшуками в податкову: розслідують ухилення від сплати податків

Слідчі дії тривають за адресою Київ, Львівська площа, 8. "Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєних кримінальних правопорушень, пошук інструментів кримінального порушення або майна, яке було отримано в результаті його вчинення", – йдеться в постанові Печерського райсуду.

Співробітникам ДБР дали дозвіл:

  • обшукувати приміщення, якими користуються чиновники ДФС та податкової;

  • ознайомитися зі змістом месенджерів, блокнотів, записів;

  • вилучити накази про затвердження персонального складу та порядок роботи комісії, яка ухвалює рішення про реєстрацію податкової накладної;

  • вилучити протоколи засідання комісій;

  • вилучити списки підприємств, накладні яких були заблоковані/розблоковані.

Такі заходи вживаються через підозри в кримінальних злочинах, пов'язаних із ухиленням від сплати податків і зловживанням владою.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України, а Сергія Верланова – з посади голови Державної податкової служби. Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Кабміну в п'ятницю, 24 квітня.

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Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Теги
корупція податки
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Економіка Ринки та компанії

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