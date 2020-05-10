Україна тільки увійшла в економічну кризу і скоро побачить результати втрат. Вибратися з неї може допомогти індустріалізація країни.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів український бізнесмен і вже популярний блогер Олексій Давиденко, підтвердивши, що найбільший удар припав по дрібному і середньому бізнесу.

"Серед своїх друзів я бачу, що частина бізнесу закрилась назавжди. І це не тільки ресторани. Фірми, дрібні цехові виробництва. Зняття часткових обмежень не тягне за собою природне відновлення всього. Ті, хто не змогли протриматися два місяці, закрилися, багато хто відмовився від приміщень, тому що їм орендодавці не зняли оренду. Приміщення звільнили, вони звідти виїхали і вже в них не в'їдуть", – розповів Давиденко.

Олексій Давиденко Погляд

За його словами, частина таких підприємств зможе відновитися, але зазнає втрат.

"Так, я вважаю, що в економічну кризу ми тільки увійшли, а результати втрат ми побачимо обов'язково, і це буде тривати протягом усього літа, як мінімум", – зазначив бізнесмен.

Відповідаючи на питання, чи вистачить у держави професіоналізму, щоб допомогти піднятися малому бізнесу, Давиденко відповів: "Сказати чесно, я думаю, що у держави не вистачить грошей. Що таке допомога влади? Вона вимірюється грошима".

Блогер вважає, що сьогодні країна не готова до того, щоб підтримати всі верстви бізнесу. Але при цьому він назвав період коронавірусної кризи ідеальним моментом для того, щоб "запустити якийсь глобальний процес". При цьому він запропонував свій варіант для подолання економічного спаду.

"Я, наприклад, вважаю, що глобальний процес – це індустріалізація країни. Це створення в кожній області індустріальних парків, промислових, де за одну гривню віддавали б у довгу оренду землю для виробничих підприємств малих і середніх форм власності. Так, сьогодні це б нічого не дало, крім початку робочих місць для будівельників, для інсталяторів і так далі. Але з різницею в рік нам би це дало божевільний приплив робочих місць і реально початок індустріалізації, тобто українського виробництва", – наголосив Давиденко.

Як він зазначив, за допомогою такого кроку через два-три роки країна змогла б подолати кризу.

"Ми б вийшли переможцями, хоча б з точки зору власного виробництва. А якщо ми зараз роздамо умовно по тисячі гривень на підтримку штанів, то не створимо нічого і просто проїмо ці гроші", – підсумував бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Давиденко заявив про велику кібератаку на його компанію через низку розгромних матеріалів про спекуляції Офісу президента на засобах захисту.

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