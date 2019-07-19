Данія завдала удару по РФ: замість "Північного потоку-2" дозвіл видали іншому газопроводу

Данія, яка раніше відмовила у видачі дозволу на будівництво "Північного потоку-2" і запросила додаткову експертизу, видала перший дозвіл на прокладання іншого газопроводу Baltic Pipe.
"Компанія Baltic Pipe отримала перші адміністративні рішення для реалізації проекту в Данії. 12 липня 2019 року Данське агентство з охорони навколишнього середовища ухвалило два екологічні рішення, які стосуються розташування берегового трубопроводу", – повідомили на офіційному сайті проекту.
ГТС України
Телеканал 24
Цей газопровід доставлятиме газ із Норвегії в Польщу і може стати альтернативою російському блакитному паливу. Поляки за рік використовують приблизно 15 млрд куб. м. Зараз більше 10 млрд кубів їм поставляє російський "Газпром". Однак контракт із ним закінчується у 2022-му, до цього часу вони планують побудувати газопровід Baltic Pipe.
Запланована потужність газопроводу – 10 млрд куб. м на рік. Цього об'єму достатньо для того, щоб повністю відмовитися від "Газпрому".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС і Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант, який передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
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