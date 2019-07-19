Данія завдала удару по РФ: замість "Північного потоку-2" дозвіл видали іншому газопроводу

Данія, яка раніше відмовила у видачі дозволу на будівництво "Північного потоку-2" і запросила додаткову експертизу, видала перший дозвіл на прокладання іншого газопроводу Baltic Pipe.

"Компанія Baltic Pipe отримала перші адміністративні рішення для реалізації проекту в Данії. 12 липня 2019 року Данське агентство з охорони навколишнього середовища ухвалило два екологічні рішення, які стосуються розташування берегового трубопроводу", – повідомили на офіційному сайті проекту.

ГТС України Телеканал 24

Цей газопровід доставлятиме газ із Норвегії в Польщу і може стати альтернативою російському блакитному паливу. Поляки за рік використовують приблизно 15 млрд куб. м. Зараз більше 10 млрд кубів їм поставляє російський "Газпром". Однак контракт із ним закінчується у 2022-му, до цього часу вони планують побудувати газопровід Baltic Pipe.

Запланована потужність газопроводу – 10 млрд куб. м на рік. Цього об'єму достатньо для того, щоб повністю відмовитися від "Газпрому".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!