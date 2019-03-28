Данія завдала удару по "Газпрому": в "Нафтогазі" спростували російські фейки

Данія відмовила Росії в "альтернативному маршруті" "Північного потоку-2" в обхід її територіальних вод і запросила додаткову інформацію про екологічний вплив від такого будівництва.

Водночас інформація державного інформаційного агентства Росії про те, що "Північний потік-2" нібито пройде в обхід Данії і що нібито остання країна не відмовляла "Газпрому", не відповідають дійсності. Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу" у відповідь на повідомлення російського агентства ТАСС.

"Пояснюємо. У серпні 2018-го росіяни подали заявку на так званий "альтернативний маршрут", який повинен пролягати "на північний захід" від данського острова Борнхольм, за межами територіальних вод Данії. Російська преса радісно повідомила, що "Газпром" обійшов Данію. Вчора данці сказали, що продовжують розглядати маршрут "у межах територіальних вод" Данії (з ним окрема історія), а також зажадали від "Газпрому" звіт із оцінки впливу на навколишнє середовище для маршруту на "південному сході" острова", – йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

"Північний потік-2" Факти

Зазначимо, що в російському виданні ТАСС стверджують: Данія не відмовляла "Газпрому" в будівництві "Північного потоку-2" в обхід своєї території. Раніше російські ЗМІ стверджували, що "ПП-2" буде побудований в обхід Данії. Обидва повідомлення, як зазначають у "Нафтогазі", не відповідають дійсності.

Друзі, ми НЕ перший рік живемо в умовах "розіп'ятіх хлопчиків" та снігурів, діскрімінованіх за мовний ознакою. Перевіряймо інформацію. pic.twitter.com/aikSs1Wits - Нафтогаз України (@NaftogazUK) 28 березня 2019 р.

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме більше 1,2 тис. км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу в рік. Дві гілки газопроводу повинні бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

Газпром получил черговий відмову Данії относительно маршруту "Північного потоку-2" - Нафтогаз України (@NaftogazUK) 27 березня 2019 р.

Роз'яснюємо.У серпні 2018 р Росіяни подали заявку на так звань "альтернативний маршрут", Який МАВ бі пролягаті * Північно-західніше * від данський острову Борнхольм, за межами територіальних вод Данії. Російська преса радісно при цьом повідоміла, что Газпром обійшов Данію (скрін1і2) - Нафтогаз України (@NaftogazUK) 28 березня 2019 р.

Цікаво, что Останній момент є у англійській Версії новини (скрін 3), но у російській Версії на тому ж ресурсі (скрін 4) Чомусь НЕ згадується. Як и тієї факт, что про Північно-Західний маршрут Вже й мови нема. Про що ми, власне, и казали 😊 - Нафтогаз України (@NaftogazUK) 28 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". Водночас зміни до блокування "Північного потоку-2" не приведуть.

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