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Данія завдала удару по "Газпрому": в "Нафтогазі" спростували російські фейки

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Данія відмовила Росії в "альтернативному маршруті" "Північного потоку-2" в обхід її територіальних вод і запросила додаткову інформацію про екологічний вплив від такого будівництва.

Водночас інформація державного інформаційного агентства Росії про те, що "Північний потік-2" нібито пройде в обхід Данії і що нібито остання країна не відмовляла "Газпрому", не відповідають дійсності. Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу" у відповідь на повідомлення російського агентства ТАСС.

"Пояснюємо. У серпні 2018-го росіяни подали заявку на так званий "альтернативний маршрут", який повинен пролягати "на північний захід" від данського острова Борнхольм, за межами територіальних вод Данії. Російська преса радісно повідомила, що "Газпром" обійшов Данію. Вчора данці сказали, що продовжують розглядати маршрут "у межах територіальних вод" Данії (з ним окрема історія), а також зажадали від "Газпрому" звіт із оцінки впливу на навколишнє середовище для маршруту на "південному сході" острова", – йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

"Північний потік-2"

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Зазначимо, що в російському виданні ТАСС стверджують: Данія не відмовляла "Газпрому" в будівництві "Північного потоку-2" в обхід своєї території. Раніше російські ЗМІ стверджували, що "ПП-2" буде побудований в обхід Данії. Обидва повідомлення, як зазначають у "Нафтогазі", не відповідають дійсності.

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме більше 1,2 тис. км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу в рік. Дві гілки газопроводу повинні бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

Данія завдала удару по "Газпрому": в "Нафтогазі" спростували російські фейки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". Водночас зміни до блокування "Північного потоку-2" не приведуть.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Україна
Теги
Північний потік - 2ГазпромНАК "Нафтогаз"
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Дания отказала России в "альтернативном маршруте" "Северного потока-2" в обход ее территориальных вод ???????? Каим образом Дания может отказать в использовании нейтральных территорий в том числе акваторий Непонятно. Кроме того судя по тому что " Вчера датчане сказали, что продолжают рассматривать маршрут "в пределах территориальных вод" Дании ".. Выходит что чэргова укропэрэмога оказалась очередной дристней в шаровары
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Дания нанесла удар по "Газпрому". Вы чё совсем охренели со своими идиотскими заголоаками? Из текста следует, что Дания прогнулась перед Газпромом.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Пойду замачивать тряпку, чувствую скоро пригодится алюминиевые хлестать.
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