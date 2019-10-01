"Не компроміс, а здача інтересів": Данилюк назвав причину звільнення

Олександр Данилюк назвав однією з головних причин свого звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони ситуацію з можливим скасуванням націоналізації ПриватБанку.

"Це одна з проблем. Сподіваюся, що моє рішення буде сприяти тому, що ми уникнемо неправильних рішень у процесі ПриватБанку. Думаю, що це було почуто як всередині України, так і зовні", – пояснив Данилюк "ВВС News Україна".

На уточнення, які саме можуть бути неправильні рішення щодо банку, політик сказав, що це скасування націоналізації.

"Це дуже небезпечне рішення, яке посилає сигнал, що олігархи тримають владу, вони впливають на державні інститути. Це також буде червоне світло для нашої взаємодії з МВФ", – вважає він.

Колишній глава РНБО також заявив, що проти компромісів у цьому питанні з колишніми власниками, про можливість яких нещодавно заявляв бізнесмен Ігор Коломойський.

"Я не розумію, про який компроміс може йтися. Якщо вони включають у себе виплату певної компенсації, тоді це називається не компроміс, а здача інтересів", - вважає Данилюк.

На питання, чи зупинить скасування приватизації співпрацю з МВФ, він відповів: "Із моєї точки зору, так, однозначно".

За його словами, якщо влада проігнорує його застереження, "то українцям треба хвилюватися".

Відзначимо, саме Данилюк був міністрів фінансів, коли приймалося рішення про націоналізацію ПриватБанку.

Олександр Данилюк Колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Данилюк заявив, що пішов у відставку через небажання брати участь у "підкилимних іграх деяких персонажів".

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