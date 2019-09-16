Дадуть відсіч Росії: Зеленський домовився зі Словаччиною по транзиту газу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і Словаччина докладуть зусиль для безперебійних поставок газу в Європу.
Про це глава держави сказав на брифінгу в понеділок у Києві після зустрічі з президентом Словаччини Зузанною Чапутовою, передає "Інтерфакс - Україна".
"Україна і Словаччина є надійними транзитерами газу, і ми докладемо всіх зусиль для безперебійних поставок газу на європейський ринок", – сказав Зеленський.
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