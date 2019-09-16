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16 вересня • оновлено в 15:51
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Дадуть відсіч Росії: Зеленський домовився зі Словаччиною по транзиту газу

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і Словаччина докладуть зусиль для безперебійних поставок газу в Європу.

Про це глава держави сказав на брифінгу в понеділок у Києві після зустрічі з президентом Словаччини Зузанною Чапутовою, передає "Інтерфакс - Україна".

"Україна і Словаччина є надійними транзитерами газу, і ми докладемо всіх зусиль для безперебійних поставок газу на європейський ринок", – сказав Зеленський.

Дадуть відсіч Росії: Зеленський домовився зі Словаччиною по транзиту газу

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Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
транзит газу
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
России дадут отпор, но газ транспортировать будут! Кино и немцы!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А чей газ они собрались "бесперебойно" транспортировать?
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